На Японию обрушился тайфун "Шаньшань"

На юго-западную часть Японии обрушился тайфун "Шаньшань", выведя из строя электросети, затруднив авиасообщении и вынудив закрыться крупные заводы, передаёт ASIA-Plus со ссылкой на Reuters.

По меньшей мере три человека погибли и десятки получили ранения в результате шторма, который, по словам японских властей, может стать одним из самых сильных штормов, когда-либо регистрировавшихся в регионе.

Автопроизводитель Toyota приостановил работу на всех внутренних заводах, а Nissan, Honda, а также производители чипов Renesas и Tokyo Electron - на некоторых фабриках.

По данным национального метеорологического агентства, скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигала 180 км в час. Около 230 тысяч домохозяйств в семи префектурах Японии остались без электричества.

Синоптики ожидают, что в следующие несколько дней "Шаньшань" будет активен над Кюсю, а к выходным приблизится к центральным и восточным регионам, включая столицу Токио.

Власти распорядились эвакуировать более 5,2 миллиона человек по всей стране.

Японские авиакомпании, в том числе ANA Holdings и Japan Airlines, уже отменили почти 800 рейсов. Во многих районах Кюсю приостановлено движение поездов, а также автобусное и паромное сообщения.

"Шаньшань" - второй тайфун, обрушившийся на Японию в этом месяце. В начале августа тайфун "Ампил" также оставил ряд префектур без электроэнергии, были эвакуированы десятки тысяч людей.