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Для граждан Кыргызстана получение визы в Макао стало проще

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Министерство иностранных дел КР информирует, что на сегодняшний день владельцы обычных паспортов Кыргызской Республики могут воспользоваться правом получения визы по прибытии при въезде в Макао, что значительно облегчает въезд в регион.

Визу для въезда в Макао можно получить в следующих пунктах:

пункт проверки на границе Border Gate;

пункт проверки Qingmao;

пункт проверки в индустриальной зоне Zhuhai-Macao Cross-border;

пункт проверки на мосту Гонконг-Чжухай-Макао;

пункт проверки порта Макао в зоне порта Хэнцинь;

пункт проверки в порту Outer Harbour Ferry Terminal;

пункт проверки в порту Таiрa Ferry Terminal;

пункт проверки в порту Inner Harbour Ferry Terminal и яхтенном терминале;

пункт проверки в аэропорту.

Также для въезда в Макао иностранные граждане должны соблюдать следующие требования:

паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев;

наличие билета на вылет из Макао, в случае отсутствия подтверждения проживания в материковой части Китайской Народной Республики и САР Гонконг;

наличие финансовых средств для пребывания в Макао.

Подобные условия позволят кыргызстанцам в упрощённом порядке оформлять визы без необходимости посещения дипломатического представительства КНР.

Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки.


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URL: https://www.vb.kg/439258
Теги:
Китай, Кыргызстан
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