Для граждан Кыргызстана получение визы в Макао стало проще

Министерство иностранных дел КР информирует, что на сегодняшний день владельцы обычных паспортов Кыргызской Республики могут воспользоваться правом получения визы по прибытии при въезде в Макао, что значительно облегчает въезд в регион.
Визу для въезда в Макао можно получить в следующих пунктах:
пункт проверки на границе Border Gate;
пункт проверки Qingmao;
пункт проверки в индустриальной зоне Zhuhai-Macao Cross-border;
пункт проверки на мосту Гонконг-Чжухай-Макао;
пункт проверки порта Макао в зоне порта Хэнцинь;
пункт проверки в порту Outer Harbour Ferry Terminal;
пункт проверки в порту Таiрa Ferry Terminal;
пункт проверки в порту Inner Harbour Ferry Terminal и яхтенном терминале;
пункт проверки в аэропорту.
Также для въезда в Макао иностранные граждане должны соблюдать следующие требования:
паспорт должен быть действителен не менее 6 месяцев;
наличие билета на вылет из Макао, в случае отсутствия подтверждения проживания в материковой части Китайской Народной Республики и САР Гонконг;
наличие финансовых средств для пребывания в Макао.
Подобные условия позволят кыргызстанцам в упрощённом порядке оформлять визы без необходимости посещения дипломатического представительства КНР.
Министерство просит граждан Кыргызской Республики заблаговременно планировать свои заграничные поездки.