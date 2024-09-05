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Детям отдаленных районов Кыргызстана переданы школьные автобусы

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- Светлана Лаптева
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Автономная некоммерческая организация "Евразия" и кабинет министров Кыргызской Республики подписали соглашение о сотрудничестве, включающее в себя реализацию проектов, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей.

В церемонии подписания с российской стороны приняли участие зампред Госдумы Борис Чернышов, депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, советник-посланник Посольства России в Кыргызстане Вадим Гусев, с кыргызской - Председатель Кабмина Акылбек Жапаров, министр образования Догдоркул Кендирбаева, министр культуры Алтынбек Максутов, министр экономики Данияр Амангельдиев, мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, директор Национального агентства по инвестициям Талантбек Иманов.

Стороны запустят совместные проекты в гуманитарной и культурной сферах, включая вопросы национальных традиций, языков, здравоохранения, науки, образования, информации и массовых коммуникаций, спорта, туризма и работы с молодежью.

Некоммерческая организация передала Кыргызской Республике 50 школьных автобусов в рамках проекта "Евразийский лицей". Новый транспорт оснащен по всем современным стандартам безопасности. Дети смогут комфортно добираться до своих школ из удаленных районов. АНО "Евразия" также будет оказывать системную поддержку образовательным учреждениям в странах ЕАЭС, учитывая местные культурные и исторические особенности.

Кыргызская Республика окажет содействие в реализации таких программ АНО "Евразия", как:

- "Сетевой университет "Евразия"" - проект направлен на формирование общего социального и образовательного пространства, которое развивает международное сотрудничество на пространстве ЕАЭС и других евразийских стран;

- "Узнай Россию" - туры в Россию: молодежь посещает ведущие вузы, компании и главные достопримечательности России;

- "Территория детства" - летний отдых детей с культурными, спортивными, развивающими мероприятиями в таких крупнейших российских центрах отдыха, как "Орлёнок", "Смена" и другие;

- грантовый конкурс "Евразия - континент возможностей" - конкурс социально значимых инициатив в области культуры, укрепления межнационального согласия, здорового образа жизни, образования и др.;

- "Лидеры Евразии" - образовательная программа для сплочения молодых лидеров вокруг идей мирного, стабильного континента;

- "Послы дружбы народов" - лучшие участники проектов становятся послами в своих странах и рассказывают о программах "Евразии";

- "Медиашкола "Евразия"" - курс-интенсив для журналистов и блогеров со всего евразийского пространства с опорой на базовые традиционные ценности народов Евразии, их самобытность.


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URL: https://www.vb.kg/439326
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