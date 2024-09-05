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В Москве кыргызстанцы отметили 100-летие КАО и День независимости КР

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- Светлана Лаптева
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О праздновании в Москве 33-й годовщины Независимости Кыргызской Республики и 100-летия со дня образования Кара-Кыргызской автономной области

Два дня в Москве, 31 августа и 1 сентября 2024 года, при содействии Посольства состоялись праздничные мероприятия, приуроченные к 33-й годовщине Независимости Кыргызской Республики и 100-летию со дня основания Кара-Кыргызской автономной области, среди соотечественников, временно проживающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории города Москвы и Московской области, включая спортивные мероприятия.

Организаторами мероприятий выступили кыргызские диаспоральные организации в г. Москве и Московской области.

Праздничное мероприятие проведено в парке культуры города Москвы "Новослободский". В парке была установлена национальная юрта, открытая для посещения, где представители разных народов смогли отведать блюда национальной кухни и познакомиться с кыргызской культурой.

На летней сцене парка была организована большая концертная программа, подготовленная Культурным центром кыргызской диаспоры в Москве и самодеятельными творческими коллективами. Также на специально отведенных для этого площадках, желающие состязались в борьбе на поясах, играли в ордо, футбол, к услугам детей и взрослых были представлены различные аттракционы.

Спортивная спартакиада состоялась в универсальном спортивном комплексе г. Москвы "Столица спорта", в ее рамках организованы спортивные соревнования по таким видам спорта, как вольная борьба и волейбол среди мужчин и женщин.


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URL: https://www.vb.kg/439329
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