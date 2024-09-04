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Министр здравоохранения оценил работу детской поликлиники в Бишкеке

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Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев посетил Детскую специализированную консультативную поликлинику в Бишкеке, созданную для предоставления качественной амбулаторной помощи детям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, директор поликлиники Айнура Абдылдаева сообщила, что с начала работы 2 января 2024 года поликлиника обслуживает детей до 18 лет, независимо от места жительства. Поликлиника работает шесть дней в неделю, с понедельника по субботу с 8:00 до 18:00, и в воскресенье с 8:00 до 14:00.

В учреждении работают педиатры, кардиоревматолог, невропатолог, ортопед, отоларинголог, логопед, дерматолог, аллерголог, уролог и массажисты. С момента открытия было зарегистрировано 29 553 посещения, из которых 60-65% составляют консультации в педиатрическом отделении. В среднем поликлинику ежедневно посещают 180-200 детей.

Алымкадыр Бейшеналиев подчеркнул важность поликлиники для здоровья детей, отметив профессионализм медицинского персонала и выразив благодарность коллективу за их труд.


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URL: https://www.vb.kg/439363
Теги:
дети, Бишкек, здоровье, больница, Алымкадыр Бейшеналиев
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