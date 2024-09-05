Международный большой базар в Урумчи привлекает туристов со всего мира

В рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна" по Или-Казахскому автономному округу СУАР КНР представители СМИ из Китая, Казахстана, Кыргызстана,Узбекистана, Таджикистана и Турции посетили Международный Большой базар в Урумчи или, как говорят местные, Эрдаоцяо, который является одной из самых известных туристических достопримечательностей в Синьцзяне.

Если вы хотите своими глазами увидеть настоящий восточный рынок, то это место как раз для вас. Здесь настолько царит атмосфера прошлого, что делает его привлекательным для туристов со всего мира.

Каждый посетитель может найти здесь все, что ему по душе: будь то традиционные украшения, нефритовые фигурки или огромный ассортимент китайских шелковых тканей, а также всевозможные фрукты: изюм, гранат. Также здесь есть целая улица деликатесов, где можно отведать национальные уйгурские блюда в небольших и уютных кафе.

Здесь жизнь бурлит на протяжении всего дня и не прекращается даже ночью.