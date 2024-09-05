Погода
$ 84.21 - 84.69
€ 93.22 - 94.10

Международный большой базар в Урумчи привлекает туристов со всего мира

444  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна" по Или-Казахскому автономному округу СУАР КНР представители СМИ из Китая, Казахстана, Кыргызстана,Узбекистана, Таджикистана и Турции посетили Международный Большой базар в Урумчи или, как говорят местные, Эрдаоцяо, который является одной из самых известных туристических достопримечательностей в Синьцзяне.

Если вы хотите своими глазами увидеть настоящий восточный рынок, то это место как раз для вас. Здесь настолько царит атмосфера прошлого, что делает его привлекательным для туристов со всего мира.

Каждый посетитель может найти здесь все, что ему по душе: будь то традиционные украшения, нефритовые фигурки или огромный ассортимент китайских шелковых тканей, а также всевозможные фрукты: изюм, гранат. Также здесь есть целая улица деликатесов, где можно отведать национальные уйгурские блюда в небольших и уютных кафе.

Здесь жизнь бурлит на протяжении всего дня и не прекращается даже ночью.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439375
Теги:
Китай, рынок, Центральная Азия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  