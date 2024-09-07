Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата мира по кикбоксингу

Бишкекские кикбоксеры приняли участие и завоевали призовые места на чемпионате мира. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соревнования прошли среди юношей и юниоров по кикбоксингу с 23 августа по 1 сентября в городе Будапешт (Венгрия).

В чемпионате мира приняли участие более 1000 спортсменов из 72 стран мира.

Так, бишкекчанин Дрожников Даниэль занял 1 место и стал чемпионом мира, а Исраилова Рабия в весовой категории 42 кг заняла 3 место в разделе кик-лайт и стала бронзовым призером.

Отметим, что спортсмены выступали под руководством тренеров Маралбека Давлеткулова и Ибраимова Рустама.