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Бишкекские спортсмены стали призерами чемпионата мира по кикбоксингу

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Бишкекские кикбоксеры приняли участие и завоевали призовые места на чемпионате мира. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, соревнования прошли среди юношей и юниоров по кикбоксингу с 23 августа по 1 сентября в городе Будапешт (Венгрия).

В чемпионате мира приняли участие более 1000 спортсменов из 72 стран мира.

Так, бишкекчанин Дрожников Даниэль занял 1 место и стал чемпионом мира, а Исраилова Рабия в весовой категории 42 кг заняла 3 место в разделе кик-лайт и стала бронзовым призером.

Отметим, что спортсмены выступали под руководством тренеров Маралбека Давлеткулова и Ибраимова Рустама.


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URL: https://www.vb.kg/439398
Теги:
кикбоксинг, Венгрия, Бишкек
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