В Кызыл-Суу открыли обновлённый класс русского языка

В средней общеобразовательной школе им. С. Абдракманова селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области "Русская Гуманитарная Миссия" открыла обновлённый класс для изучения русского языка и литературы. Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, в церемонии открытия приняли участие заместитель генерального директора "Русской гуманитарной миссии" по образовательным проектам Татьяна Орлова, руководитель Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев и глава Джети-Огузской районной администрации Эрмек Бахавадинов.

В общей сложности в школе им. С. Абдракманова обучаются порядка 1500 учеников, из них более 800 – на русском языке. Силами АНО "Русская Гуманитарная Миссия" в классе русского языка и литературы был сделан ремонт, приобретены новейшее оборудование и мебель.

Директор школы им. Садырбека Абдракманова Сапаркул Жетимишбаева: "Сегодня очень важный день, ведь в нашей школе появился не просто еще один кабинет русского языка, а класс, отвечающий всем современным требованиям. Мы очень этому рады. Наша школа считается лучшей в районе и теперь, надеюсь, знания учащихся только умножатся. Очень много детей хотят учиться именно в русских классах, и новый кабинет позволит исполнить их мечту".

Русская Гуманитарная Миссия (РГМ) активно поддерживает образование в Кыргызстане. В 2020 году она открыла кабинет русского языка в школе № 2 Каракола, с ремонтом, новым оборудованием и мебелью. В 2021 году в Караколе и Кызыл-Суу были созданы уголки русской литературы с 2000 книгами. РГМ также передала 21 280 учебников в 16 школ Тюпского района. В 2021 году прошел конкурс "Русский язык в Кыргызстане – новые горизонты", 10 победителей провели неделю в Москве. В ноябре 2023 года РГМ провела курс для преподавателей русского языка в Бишкеке. В декабре 2023 года РГМ и ОАО "РЖД" передали учебное оборудование и электронные пособия в СОШ КРСУ и профессиональный лицей № 97.