Больница в Кульдже оснащена самым современным медицинским оборудованием

Участники пресс-тура из Китая, Казахстана, Кыргызстана,Узбекистана, Таджикистана и Турции , организованного в рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна" посетили больницу Дружбы префектуры Или-Казахской автономной области СУАР КНР. Само медицинское учреждение находится в столице области городе Кульджа.

Она была основана в 1936 году при активном содействии и финансовой поддержке советского правительства. Позже в 1956 году была полностью передана под власть КНР.

Сегодня она является одним из крупнейших медицинских комплексов СУАР КНР. На ее базе функционирует 8 клинических отделений, в которых оборудовано 1400 койко-мест для лечения пациентов в стационаре. Кроме этого, больница Дружбы имеет 16 филиалов по всей Или-Казахской автономной области. В учреждении работают опытные сотрудники, среди которых: дипломированные врачи, аспиранты, лаборанты и обслуживающий медперсонал.

В больнице Дружбы функционирует отделение общей педиатрии, детской гематологии и онкологии, где на современном оборудовании проводят точную диагностику и эффективное лечение общих педиатрических нарушений, злокачественных патологий и заболеваний крови. Все это позволяет местным врачам проводить сложные диагностические исследования и выполнять уникальные операции. Также здесь лечат и другие детские заболевания.

Есть также в больнице самый крупный в регионе Центр гемодиализа, а также Центр лечения тяжелобольных пациентов и реанимационное отделение.

Процесс лечения осуществляют по программе государственной поддержки, когда пациенты платят только 20 процентов от общей суммы, а остальную часть выплачивает государство.

Больница оснащена самым современным медицинским оборудованием, не уступающим по качеству мировым клиникам.

Есть компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рентген, УЗИ, гастроскоп, эхокардиограф и многие другие диагностические приборы.

В октябре 2020 года при поддержке провинции Цзянсу на базе этой больницы был создан медицинский научно-исследовательский институт, где проводятся научные исследования. Также здесь на учебных тренажёрах выпускники медицинских вузов обучаются проводить сложные операции.