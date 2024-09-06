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В Кыргызстан прибыл первый самолет Dash 8 Q400 для Asman Airlines (фото)

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- Назгуль Абдыразакова
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В международный аэропорт "Манас" прибыл первый самолет Dash 8 Q400, приобретенный для государственной авиакомпании "Asman Airlines". На торжественной встрече воздушного судна присутствовал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Акылбек Жапаров заявил, что через месяц ожидается прибытие второго самолета, подчеркнув, что безопасность остается приоритетом. Всего в авиапарке государственной компании Asman Airlines будет четыре самолета, что позволит значительно улучшить транспортное сообщение внутри страны.

"Новый самолет, рассчитанный на 80 посадочных мест, станет важным шагом в развитии отечественной авиации и укреплении национального авиаперевозчика. Dash 8 Q400, известный своей экономичностью и надёжностью, будет выполнять внутренние рейсы по Кыргызстану, что улучшит транспортное сообщение между регионами и сделает перелеты более доступными для граждан", - сообщил Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/439421
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