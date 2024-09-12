ФОМС: Пенсионеры могут получить льготные медуслуги только с удостоверением

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) напоминает гражданам пенсионного возраста о необходимости предъявления пенсионного удостоверения для получения льготных медицинских услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при отсутствии пенсионного удостоверения льготы на медицинские услуги в государственных организациях здравоохранения не предоставляются.

Какие льготы гарантированы пенсионерам при наличии пенсионного удостоверения КР

1.

В Центре семейной медицины (ЦСМ):

- Бесплатные медицинские услуги: консультации, обследования, лечение.

- Проведение до 50 видов лабораторных исследований бесплатно.

- Скидка до 50% на льготные лекарства.

- Скидка 50% на проведение инъекций, капельниц в дневном стационаре без предоставления лекарств, систем, шприцов).

- Скидка до 50% на реабилитационные и физиотерапевтические услуги, предусмотренные Программой государственных гарантий.

2. В стационаре (больнице):

- Внесение сооплаты минимального уровня (330/430 сомов) за госпитализацию, за ежедневный осмотр, назначение лечения, проведение дополнительных обследований и процедур (инъекции, физиотерапия и реабилитация) при наличии показаний, в том числе на проведение операций, включая анестезию – бесплатно.

- Дополнительные высокотехнологичные услуги оплачиваются пациентом

Какие требования необходимо выполнять пенсионерам для получения льгот?

Иметь пенсионное удостоверение: для подтверждения статуса пенсионера необходимо предъявить пенсионное удостоверение Кыргызской Республики. Без него льготные условия медицинского обслуживания не действуют.

- Приписаться в ЦСМ к семейному врачу (по месту жительства, либо по желанию)

- Получить направление семейного врача

Напоминаем, что вышеуказанные льготы действуют только для пенсионеров Кыргызской Республики.

Что делать при отсутствии удостоверения?

Если пенсионное удостоверение утрачено или не получено, гражданам необходимо обратиться в органы социальной защиты для его восстановления или получения. Это позволит воспользоваться всеми предусмотренными льготами на медицинские услуги.

ФОМС настоятельно рекомендует пенсионерам заблаговременно подготовить все необходимые документы для своевременного получения медицинской помощи на льготных условиях.

Важно! Экстренная медицинская помощь оказывается бесплатно до выведения из состояния, угрожающего жизни

По всем интересующим вопросам можно позвонить на круглосуточную горячую линию ФОМС по номеру 113.