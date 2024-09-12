"Альянс Гидро" и РКФР построят ГЭС "Джеруй" в Таласской области

Сегодня, 12 сентября, на VI Кыргызско-Российском Экономическом форуме, который проходит на Иссык-Куле Российско-Кыргызский Фонд развития и компания "Альянс Гидро" подписали договор о финансировании строительства ГЭС "Джеруй" на $25 млн при общей стоимости проекта свыше $30 млн.

Проект направлен на использование природного потенциала региона для производства экологически чистой электроэнергии, что делает его оптимальным решением для горной местности. Мощность этой ГЭС составит до 28 МВт, с годовой выработкой около 100 млн кВт/ч в год.

"В январе 2025 года мы уже планируем приступить к строительно-монтажным работам, с завершением этих работ во II квартале 2026 года и запуском в эксплуатацию в I квартале 2027 года. Проект реализуется в том числе при содействии компании "Альянс Алтын", - рассказал Генеральный директор компании "Альянс Гидро" Александр Абрамов.

Важным преимуществом проекта ГЭС "Джеруй" является минимальное воздействие на окружающую среду: для его реализации не требуется масштабное затопление земель, а риск оползней снижается. В процессе работы ГЭС в реку будет возвращаться 100% использованной воды, а водовод будет проложен вдоль уже существующих дорог и проездов, что также снижает воздействие на природу.

Реализация данного проекта направлено на снижение дефицита электроэнергии. Таким образом, строительство ГЭС в Таласской области станет важным шагом на пути к устойчивому развитию региона, повышению энергетической независимости и обеспечению стабильного энергоснабжения в том числе для крупных промышленных предприятий.

Напомним, 11 октября 2023 года в рамках Российско-Кыргызской межрегиональной конференции в городе Джалал-Абаде был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве между Российско-Кыргызским Фондом развития – ОсОО "Альянс Гидро" – Аппаратом Полномочного представителя Президента КР в Таласской области о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству гидроэлектростанции малой мощности в Таласской области.

В декабре 2022 года компанией "Росатом Центральная Азия" было разработано ТЭО по реализации проекта ГЭС на месторождении Джеруй Таласской области.