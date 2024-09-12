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Минприроды: В КР составлены новые прогнозно-металлогенические карты

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Кыргызская геологическая служба представила обновленную информацию о проведенных металлогенических исследованиях и локальных прогнозах оруденения в Кыргызстане на 27-й сессии Межправительственного совета СНГ.

заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора и директор Кыргызской геологической службы Нарынбек Сатыбалдиев отметил, что успешно разработаны новые прогнозно-металогенические карты для цветных и благородных металлов.

В своем выступлении заместитель министра также подчеркнул важность работы Гидрогеологической службы. В рамках текущих мероприятий проводятся обследования водозаборов и режимные наблюдения за уровнями и расходами подземных вод в северных и южных областях Кыргызстана. Эти меры способствуют стабильному управлению водными ресурсами и предотвращению потенциальных геологических рисков.

Напоминаем, что в городе Чолпон-Ате проходит 27-я сессия Межправительственного совета государств-участников СНГ по разведке, использованию и охране недр.


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URL: https://www.vb.kg/439528
Теги:
экология, Иссык-Куль
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