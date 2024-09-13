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После намаза неизвестный напал с ножом на главного муфтия Таджикистана

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После намаза (молитвы) в центральной мечети Душанбе неизвестный напал на председателя Совета улемов (главного муфтия) Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзода и ранил его колюще-режущим инструментом. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Уточняется, что инцидент произошел 11 сентября примерно в 17:20 по местному времени. Как подчеркивают в Министерстве внутренних дел, неизвестный действовал "из хулиганских побуждений".

В результате нападения священнослужитель получил легкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства.

Преступника оперативно задержали. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия. При этом в МВД не раскрывают личность подозреваемого.

Позднее ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах Таджикистана сообщил, что версия о "поступке из хулиганских побуждений" является первоначальной. В ходе расследования могут быть установлены и иные мотивы, подчеркнули сотрудники силового ведомства.

Абдулкодирзода 61 год, он имеет ученую степень по философии, религиозное образование получил в Пакистане. Священнослужитель возглавляет Совет улемов с 2010 года. К слову, именно данный орган единственный в республике обладает правом издавать фетвы - решения по каким-либо вопросам на основании мусульманского права.


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URL: https://www.vb.kg/439533
Теги:
муфтият, нападение, Таджикистан
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