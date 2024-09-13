В Бишкеке началось строительство Детского центра кардиохирургии

Сегодня, 13 сентября 2024 года, на базе Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) состоялась церемония закладки капсулы под строительство нового здания Детского центра кардиохирургии. Этот центр будет специализироваться на диагностике и хирургическом лечении врожденных и приобретенных заболеваний сердца у детей, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев, руководство, сотрудники НИИХСиТО и другие почетные гости.

Строительство пятиэтажного центра на 75 коек будет реализовано в рамках государственно-частного партнерства, а общая стоимость проекта составляет 375 миллионов сомов. Ожидается, что новый центр будет сдан в эксплуатацию в марте 2025 года.

Проектируемое здание центра будет состоять из трех блоков. Блоки №1 и №2 будут иметь пять надземных этажей и цокольный этаж, общей площадью 6 296,3 м². Блок №3 представляет собой двухуровневое здание с одним надземным этажом и цоколем, общей площадью 685,46 м². В центре будут размещены следующие ключевые отделения:

• Приемное и консультационно-диагностическое отделения;

• Операционный блок с тремя операционными залами;

• Реанимационное отделение на 15 коек;

• Стационарное отделение кардиохирургии для детей разных возрастных групп;

• Рентгендиагностическое отделение (МРТ, КТ, рентген);

• Центральное стерилизационное отделение;

• Прачечная и другие служебные помещения;

• Столовая и конференц-зал.

Министр здравоохранения КР Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность за поддержку проекта и отметил важность его реализации. "Благодаря строительству нового Детского центра кардиохирургии, дети с врожденными и приобретенными заболеваниями сердца смогут получать жизненно важные услуги, которые значительно улучшат их здоровье и качество жизни".

Все палаты центра будут двухместными, боксированного типа, оборудованными индивидуальными санузлами и душевыми. Они создадут комфортные условия для детей и их родителей, а также для работы медицинского персонала. Для удобства перемещения пациентов предусмотрены больничные и пассажирские лифты, обеспечивающие безопасное и быстрое перемещение по этажам.