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Приближенный кримавторитета Дженго обвиняется в захвате чужого имущества

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ гражданин КР С.К.А., являвшегося приближенным криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке Дженго. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное лицо, пользуясь тесными связями с Дженго, незаконно отбирал объекты недвижимости у предпринимателей города Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что задержанный, угрожая физической расправой и лишением жизни, незаконно завладел хлопковым заводом в селе Шарк Кара-Сууйского района Ошской области, а также тракторным гаражом, маслобойным цехом и теплицей, расположенных в селе Кашкар-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области.

В ходе обыска по месту проживания С.К.А. были обнаружены и изъяты 2 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, ножи, удостоверение сотрудника МВД КР, а также документы на указанные промышленные объекты.

11 сентября 2024 года С.К.А. в рамках возбужденного уголовного дела был доставлен в ГСУ ГКНБ КР и водворен ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные действия".


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URL: https://www.vb.kg/439585
Теги:
Кыргызстан, криминал, Дженго
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