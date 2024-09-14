Приближенный кримавторитета Дженго обвиняется в захвате чужого имущества

ГКНБ КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ гражданин КР С.К.А., являвшегося приближенным криминального авторитета Кадыра Досонова по кличке Дженго. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанное лицо, пользуясь тесными связями с Дженго, незаконно отбирал объекты недвижимости у предпринимателей города Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствием установлено, что задержанный, угрожая физической расправой и лишением жизни, незаконно завладел хлопковым заводом в селе Шарк Кара-Сууйского района Ошской области, а также тракторным гаражом, маслобойным цехом и теплицей, расположенных в селе Кашкар-Кыштак Кара-Сууйского района Ошской области.

В ходе обыска по месту проживания С.К.А. были обнаружены и изъяты 2 единицы гладкоствольного огнестрельного оружия, ножи, удостоверение сотрудника МВД КР, а также документы на указанные промышленные объекты.

11 сентября 2024 года С.К.А. в рамках возбужденного уголовного дела был доставлен в ГСУ ГКНБ КР и водворен ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные действия".