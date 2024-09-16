Погода
$ 84.35 - 84.85
€ 92.62 - 93.62

Раскрыта личность подозреваемого в очередном покушении на Трампа

158  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Предполагаемым подозреваемым в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа является 58-летний Райан Уэсли Раут. Об этом написало издание The New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

В публикации NYP уточняется, что Раут хвалился своими добродетельными качествами и выступал за левые идеи в социальных сетях. Также известно, что он учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины и стал жить на Гавайях примерно с 2018 года.

Ранее конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершили покушение. Секретная служба отреагировала на стрельбу рядом с политиком, когда тот выходил из гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники The New York Post сообщили, что стреляли двое, и они целились друг в друга, а не в Трампа. "Источники сообщили, что Трампу никогда не угрожала опасность", - отметила газета.

Напомним, 13 июля во время предвыборного выступления в Пенсильвании Трамп получил огнестрельное ранение в ухо. Известно, что стрелок успел выстрелить восемь раз прежде чем был ликвидирован.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439604
Теги:
покушение, президент, США, Дональд Трамп
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  