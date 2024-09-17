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Выставка органической продукции в Бишкеке пройдет у Театра оперы и балета

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке около театра оперы и балета им А. Малдыбаева 20–22 сентября пройдет ярмарка – выставка органической продукции и технологий производителей стран Центральной Азии.

По данным Минсельхоза КР, на ярмарке–выставке будет представлена продукция, выращенная безопасным способом - это овощи, фрукты (абрикос, яблоки, груши и др.), сухофрукты и орехи, соки, джемы, варенье и пасты, лекарственные травы, чаи, мед и пчелопродукция, и другое.

Все желающие ознакомиться с продукцией приглашаются 20-22 сентября к театру оперы и балета. Ярмарка будет проходить с 9:00 утро до 18:00.


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URL: https://www.vb.kg/439620
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