Выставка органической продукции в Бишкеке пройдет у Театра оперы и балета

В Бишкеке около театра оперы и балета им А. Малдыбаева 20–22 сентября пройдет ярмарка – выставка органической продукции и технологий производителей стран Центральной Азии.

По данным Минсельхоза КР, на ярмарке–выставке будет представлена продукция, выращенная безопасным способом - это овощи, фрукты (абрикос, яблоки, груши и др.), сухофрукты и орехи, соки, джемы, варенье и пасты, лекарственные травы, чаи, мед и пчелопродукция, и другое.

Все желающие ознакомиться с продукцией приглашаются 20-22 сентября к театру оперы и балета. Ярмарка будет проходить с 9:00 утро до 18:00.