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Экс-мэр Кара-Куля задержан за растрату и легализацию незаконного имущества

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ГКНБ задержал экс-мэра Кара-Куля Е.И.М. по делу о крупной растрате и присвоении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица мэрии Кара-Куля заключили невыгодный контракт с ОсОО "К.Б." на строительство водопровода длиной более 10 км. В результате стальные трубы старого водопровода были демонтированы и проданы, а новая сеть построена плохо. Поэтому жители села Кетмен-Тобо уже более 10 лет остаются без чистой питьевой воды.

Помимо этого, Е.И.М. подозревается в легализации незаконно добытого имущества в период его работы в должности мэра города Кара-Куль.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению других причастных к преступной деятельности лиц и установлению причиненного ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/439655
Теги:
вода, Джалал-Абадская область, задержание, растрата, ГКНБ
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