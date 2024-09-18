Экс-мэр Кара-Куля задержан за растрату и легализацию незаконного имущества

ГКНБ задержал экс-мэра Кара-Куля Е.И.М. по делу о крупной растрате и присвоении имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, должностные лица мэрии Кара-Куля заключили невыгодный контракт с ОсОО "К.Б." на строительство водопровода длиной более 10 км. В результате стальные трубы старого водопровода были демонтированы и проданы, а новая сеть построена плохо. Поэтому жители села Кетмен-Тобо уже более 10 лет остаются без чистой питьевой воды.

Помимо этого, Е.И.М. подозревается в легализации незаконно добытого имущества в период его работы в должности мэра города Кара-Куль.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению других причастных к преступной деятельности лиц и установлению причиненного ущерба.