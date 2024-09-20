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В Минобороны КР обсудили вопросы обеспечения войск в современных конфликтах

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- Светлана Лаптева
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В Военном институте Вооруженных сил Кыргызской Республики состоялась научно-практическая конференция на тему: "Актуальные проблемы системы боевого обеспечения войск и основы развития военно-научного обеспечения военной безопасности Кыргызской Республики".

В конференции приняли участие представители Центрального аппарата Министерства обороны и Генерального штаба ВС КР, руководство Военного института ВС КР, профессорско-преподавательский состав, а также специалисты в области боевого обеспечения и военной безопасности.

В ходе конференции были обсуждены актуальные проблемы системы боевого обеспечения войск, основные направления развития военно-научного обеспечения военной безопасности КР и практические рекомендации по его совершенствованию.

С докладами выступили:

главный специалист ГШ ВС КР, полковник запаса Н.Б. Калканбаев на тему: "Актуальные проблемы системы боевого обеспечения войск при подготовке ее к современным вооруженным конфликтам";

профессор кафедры тактической подготовки ВИ ВС КР, полковник запаса Т.К. Мадымаров на тему: "Основные направления развития военно-научного обеспечения системы военной безопасности Кыргызской Республики и практические рекомендации по его совершенствованию".

По результатам конференции была принята резолюция с рекомендациями по совершенствованию системы боевого обеспечения войск и повышению эффективности военно-научного обеспечения военной безопасности Кыргызстана.

Конференция позволила обменяться мнениями и выработать конкретные предложения по решению актуальных задач в области боевого обеспечения и военной безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/439667
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