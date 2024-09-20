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Погибшим на кыргызско-таджикской границе воинам-героям открыли памятник

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- Светлана Лаптева
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В войсковой части 7707 Внутренних войск МВД Кыргызской Республики открыт "Памятник" в память героически погибших воинах, сообщает пресс-служба Внутренних войск МВД Кыргызстана.

Памятник установлен старшему сержанта Ачылбеку Ташбекову, старшему сержанту Дурусбеку Каныбек уулу, сержанту Манасу Баатырбекову, рядовому Айбеку Абдилабекову, героически погибших при выполнении боевого задания в вооруженном конфликте на кыргызско-таджикской границе 16 сентября 2022 года.

В мероприятии приняли участие родители героев, близкие родственники, ветераны и приглашенные гости.

Цель открытия памятника – прославить храбрость героев и сохранить память о них.

В ходе мероприятия командир воинской части 7707 подполковник Улукбек Джумабаев в своем выступлении отметил что, памятник открыт, чтобы увековечить и сохранить светлую память наших военнослужащих, которые сдержали свою военную присягу, выполняя боевое задание, и отдали свою жизнь как герои.

"Наши военнослужащие никогда не будут забыты, их храбрость войдет в историю и послужит нам примером, память о них будет с нами навсегда", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/439678
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