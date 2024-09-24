Китай продолжает удивлять

Люблю Китай, много раз в разные годы была – в Урумчи, Корле, Пекине, Циндао, Сиане, Фучжоу, Наньчуне, Гуйчжоу и во многих других маленьких и больших его городах и провинциях. Пришлось даже досрочно менять загранпаспорт, так как абсолютно на всех его страничках были проставлены китайские визы. И каждое приглашение коллег из газеты "Жэньминь жибао", ведущего мирового издания Китая с многомиллионным тиражом, и каждая служебная командировка от газеты "Шелковый путь. Культурное развитие" вызывает радость от предстоящего, без преувеличения, события. Поскольку впереди так много встреч, поездок, интервью. А после них еще долго находишься под впечатлением от увиденного и услышанного и, не скрою, ждешь новых встреч с Китаем.

Буквально на днях вернулась из Чэнду, где состоялись Форум сотрудничества СМИ "Один пояс - один путь" и 3-е заседание Совета информационной сети "Один пояс - один путь", организованные газетой "Жэньминь жибао" и правительством провинции Сычуань. Тема встречи, на которую были приглашены более сотни представителей ведущих СМИ разных стран вдоль "Пояса и пути", - "Укрепление сотрудничества СМИ для общего развития".

А оно крепко отныне связано с инициативой "Один пояс – один путь", которую провозгласил китайский лидер в 2013 году. За одиннадцать лет, прошедших с того момента, народы каждой из 152 стран на разных континентах убедились в том, что инициатива стала для них стимулом экономического роста, борьбы с бедностью, развития и установления межрегиональных связей. Строительство "Пояса и пути" на конкретных глобальных проектах доказывает и уже доказало, в том числе и западным политикам и экспертам, традиционно скептически отнесшимся к ней, что глобализация между странами может проходить организованно и справедливо, что значение инициативы становится определяющим в мире и альтернативы ей нет.

Разумеется, Запад не оставляет надежды найти альтернативный механизм противостояния проектам "Пояса и пути". Хотя, как видно, пока безрезультатно, и вставляет палки в колеса, пытаясь дискредитировать через свои СМИ достижения и успехи инициативы, чтобы сформировать вокруг нее негативное общественное мнение. Но, как говорят, собака лает, а караван идет. Инициатива "Пояс и путь" расширяется и крепнет, обретает новых партнеров и поддержку народов. В чем репортеры стран вдоль "Пояса и пути" убедились в очередной раз, побывав после форума в нескольких городах и поселках Китая.

"Ищите истину в фактах"

Это известная фраза "генерального архитектора китайских социалистических реформ, открытости и модернизации" Дэн Сяопина. А факты-то налицо. Сегодня Китай считается второй экономикой в мире, а уровень жизни почти достиг развитых стран. Каждый раз, бывая в этой стране, у меня создается впечатление, что она работает на каких-то невероятно скоростных оборотах, ее достижениям не перестаешь удивляться. Например, увиденное мною в единственном в Азии уникальном контейнерном терминале порта в Циндао, было на грани фантастики. На его территории не было ни единой живой души. Беспилотные контейнеровозы по строго определенным маршрутам сами подвозили и увозили контейнеры. Подъемные краны без крановщиков загружали и разгружали огромные океанские суда. Работа робота-терминала, как сказал Ван Чуншань, заместитель председателя профсоюза компании Qingdao Qianwan Container Terminal, в интервью "Вечернему Бишкеку", не останавливается ни на минуту: погрузка и выгрузка контейнеров идёт 24 часа в сутки 7 дней в неделю без остановок и перерывов. И всеми процессами дистанционно управляют девять инженеров.

Китай не только сам внедряет ценнейшие научно-технические новинки, но и помогает другим странам, делясь с ними преимуществами своего развития, благодаря инициированному им же "Поясу и пути". Почти полвека назад это казалось невероятным. А сейчас это - реальность, в чем все больше и больше убеждаешься во время каждой поездки.

Нынешний год для Китая – юбилейный. Китайская Народная Республика отмечает 75-летие со Дня своего образования. И 120-летие со дня рождения Дэн Сяопина, о котором так уважительно сказал Си Цзиньпин на торжественном собрании по случаю юбилея, состоявшегося в Доме народных собраний 22 августа, назвав "генеральным архитектором социалистических реформ, открытости и модернизации в Китае, первопроходцем пути социализма с китайской спецификой". "Выдающийся вклад Дэн Сяопина имеет большое значение для партии, народа, страны, нации и всего мира", - сказал лидер великой страны о своем предшественнике. И, похоже, коллеги из "Жэньминь жибао" не случайно на этот раз организовали для журналистов информационной сети "Один пояс – один путь" поездку на родину Дэн Сяопина - в город Гуанъань в провинции Сычуань.

Гуанъань, как нам рассказали, по китайским меркам небольшой город - около трех с половиной миллионов жителей. В 1980-е годы он был включён в программу экономических реформ, что привело к стремительному росту и модернизации.

Сегодня Гуанъань высок, красив, богат. Именно здесь создана единственная в провинции "Демонстрационная зона сотрудничества Сычуань-Чунцин". Все это, можно сказать, - продолжение реформ, начатых выдающимся уроженцем тех мест.

Родовое гнездо Дэн Сяопина, а ныне его Дом-музей, находится в деревне Пайфан, по сути, на окраине города. Представленные в музее фотографии, экспонаты рассказывают о полной драматизма жизни и деятельности патриарха китайских реформ. Он жил в один из сложнейших периодов в истории Китая. Несколько раз в непростой по тем временам политической обстановке лишался государственных и партийных постов. Но в 74 года – в 1978 году после всех испытаний вернулся на олимп со своей политикой реформ и открытости ради одной цели - возрождения страны. И сделал Китай вновь великим, совершив судьбоносный поворот в его истории. Бедная и отсталая в те годы страна перешла от плановой экономики к рыночной, но с китайской спецификой. Создание свободных экономических зон и предприятий с участием иностранного капитала казалось по тем временам фантастическим. Но, как показало время, – это был единственно верный путь.

Похоже, что мудрость дальновидного Дэн Сяопина была заложена в нем генетически. Как рассказала наш гид, даже настоящее его имя Сяньшэн означает "обогнавший мудреца". Уже в детстве Дэн Сяопин проявлял недюжинные способности, рос настолько любопытным, что в пять лет его отдали в частную школу. Учитель поменял имя любимого им ученика Сяньшэн (Мудрец) на нейтральное Сисянь. В селе считали нескромным давать такое имя маленькому мальчику, поскольку оно уравнивало его с Конфуцием. Имя же Сяопин из партийного позывного осталось на всю жизнь. Родители хоть и не были богатыми людьми, что видно по скромной обстановке комнат родного дома Дэн Сяопина, но образование детей ставили во главу угла.

В 1920 году, в возрасте 16 лет, Дэн Сяопин отправился на учебу во Францию. Однако не всем его мечтам было суждено осуществиться. Несколько лет, которые он провел во Франции, ему пришлось работать. Но в Москве, куда затем приехал будущий реформатор, учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. Сунь Ятсена. И уже тогда отличался неординарными организаторскими качествами и мышлением.

В Доме-музее удачно подобраны фотографии и экспонаты, отражающие дух того времени и характер Дэн Сяопина. Здесь представлены его личные вещи - одежда, обувь, кепка, военная фуражка. Среди экспонатов - автомобиль, на котором он дважды (в сентябре 1981 года и в октябре 1984 года) объезжал войска - первый раз во время инспекции, а второй - во время парада. Есть даже карты для игры в бридж. Дэн Сяопин был страстным любителем этой интеллектуальной карточной игры, считал, что она развивает живость мысли, решительность, приучает к естественному поведению в любых ситуациях, умению найти удачный ход. И, судя по стремительному развитию Китая, он сделал удачный ход и победил.

Когда стена… улыбается

Первое, что бросается в глаза в туристической деревне Хуамао городского округа Цзуньи провинции Гуйчжоу, - великан-медведь среди огромного рисового поля, символ власти, силы и отваги в китайской мифологии. И поначалу было не очень понятно, для чего его тут посадили. Но позже, побродив по деревне, дошло, что этот зверь, добродушно и приветливо встречающий всех гостей - олицетворение богатства, изобилия и процветания образцово-показательной деревни. Говорю без иронии, поскольку если есть рай на земле, то он точно здесь – живописнейшие места, чистейший воздух. Сюда приезжают, чтобы побродить по зеленым склонам, подышать воздухом, поучаствовать в уборке риса, отведать вкусную домашнюю еду из экологически чистых продуктов. При нас приехала группа явно офисных клерков, которые с восторгом фотографировались на фоне бесконечной ровности рисового поля, во все глаза рассматривали окрестности.

Как рассказала нам не без гордости местный экскурсовод, туризм у них начал развиваться с 2014 года, а уже через два года Хуамао получила статус "Прекрасной деревни Китая", в 2019 году была включена в общенациональный список значимых для туризма деревень и поселков. А после приезда в июне 2015 года Председателя Си Цзиньпина деревня и вовсе прославилась, туристы отовсюду ломятся сюда толпами.

В Китае вообще бум на внутренний туризм, китайцы зарабатывают фантастические деньги сугубо на том, что активно ездят смотреть свою страну. Благодаря этому подняли из бедности деревни и небольшие городки и весьма грамотно раскручивают интерес к достопримечательностям страны. Глава республики Си Цзиньпин смог убедить граждан путешествовать по собственной стране и тратить в ней средства здесь, а не отвозить их на заграничные курорты. А в последние годы правительство специально вложило деньги в раскрутку сельского туризма, чтобы беднейшие местности могли зарабатывать, а крестьяне - избавляться от нищеты. Спрос на тишину и покой превзошёл все ожидания: жители мегаполисов устремились на сельские просторы. Сельский туризм становится одним из самых популярных и востребованным в Китае.

В туристической Хуамао появились отличные современные дороги, добротные особняки. Местные жители явно не бедствуют. Чтобы привлечь туристов в эту деревню, местные власти помогают развивать ремесла. Например, в гончарной мастерской вам тут же изготовят все, что душа пожелает, - вазы, кувшины, сувениры. На полках так много изящной, искусно сделанной посуды, что глаза разбегаются, и хочется все купить. А неподалеку в большом доме живет семья, которая создает картины из живых цветов. Эта уникальная техника позволяет превратить природные цветы и растения в удивительные, без преувеличения, произведения искусства. Как рассказала хозяйка мастерской, картины идут нарасхват. Оно и понятно: частичка красивой природы деревни Хуамао украсит любой дом.

В деревне есть еще одна уникальная достопримечательность: стена с фотографиями ее искренне улыбающихся и смеющихся жителей. Комментарии тут, как говорится, излишни. И так понятно - люди улыбаются от осознания того, в какой прекрасной стране они живут.