Госдума РФ приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Ранее рассчитывать на смягчение наказания после заключения контракта с Минобороны могли только обвиняемые на стадии следствия или уже осужденные. Теперь эта норма распространяется и на подсудимых.

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они заключат контракт о прохождении военной службы.

Законопроектом предлагалось изменить ст. 78.1 УК, которая устанавливает порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с заключением контракта на военную службу в период мобилизации, военного времени или военного положения. Ранее в ней говорилось, что от ответственности освобождаются люди, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу (за исключением совершивших ряд определенных преступлений). Теперь термин "предварительное расследование" заменен на "производство по уголовному делу", а также добавлено условие "по ходатайству командования воинской части (учреждения)".

Контракт на военную службу, согласно Уголовному кодексу, не могут заключить люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также осужденные по ряду других статей, включая теракт, незаконный экспорт вооружения или военной техники, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем, бандитизм, организацию преступного сообщества, контрабанду наркотиков, госизмену, шпионаж, диверсию, организацию экстремистского сообщества и т. д.

В ст. 78.1 УК говорится, что освобождение от уголовной ответственности наступает со дня награждения госнаградой в период прохождения военной службы либо со дня увольнения по ряду оснований. Эти пункты в рамках принятого закона остались неизменными.

В 2023 году был принят закон "Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции", который дал возможность осужденным за уголовные преступления заключать контракт о службе в армии и получить соответствующие гарантии. В марте в Госдуму поступил новый пакет законопроектов, который кодифицировал механизм освобождения от уголовной ответственности за заключение контракта, то есть прописал его в УК и УПК.

Как объяснял один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, через выполнение задач в рамках военного контракта в зоне спецоперации человек, совершивший общественно опасное деяние, может искупить свою вину. "Получается, что человек искупает свою вину. В период Великой Отечественной войны были так называемые штрафные подразделения. Туда попадали люди, осужденные военным трибуналом, совершившие какие-то серьезные проступки. И если человек получал ранение, то с него снимались все обвинения, если погибал, то его хоронили как героя на таких же условиях, как и обычного военнослужащего Красной армии", - отмечал он.

Источник: РБК