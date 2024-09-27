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Имя Ташиева хорошо знают российские воры в законе

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В 1990-х годах в Узбекистане сложилась сложная общественно-политическая и криминогенная обстановка. Развал СССР позволил экстремистам, террористам и криминалу поднять голову и заявить о себе в Узбекистане. Религиозные радикалы требовали создания шариатского государства, мафия стремилась подмять под себя доходные отрасли и бизнес. Происходили нападения на представителей власти. Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову досталось нелегкое бремя, ведь Узбекистан в те годы мог легко превратиться во второй Афганистан или среднеазиатскую Колумбию. Каримов в целях наведения порядка в республике сделал ставку на только сформированную узбекскую Службу Национальной безопасности (СНБ РУ). Узбекская спецслужба столкнулась с яростным сопротивлением террористов и бандитов, но сумела выдавить из страны лидеров террористических движений, а организованные преступные группировки были нейтрализованы. Благодаря СНБ Ислам Абдуганиевич сохранил светский строй государства и убрал пагубное влияние террористических организаций и ОПГ. Многие считают, что Каримов усиливал силовой блок исключительно ради сохранения власти, однако это мнение ошибочно. Узбекистан граничит с Афганистаном и Таджикистаном, где в начале и середине 1990-х годов было неспокойно, а ИДУ (Исламское Движение Узбекистана) и афганские наркобароны пытались сделать из Узбекистана горячую точку. Каримов был вынужден укреплять спецслужбы, вооруженные силы и силы МВД, именно от силового аппарата в те годы зависела судьба страны и миллионов граждан РУ.

Сегодня в Кыргызстане идет возрождение отечественных спецслужб. Именно под руководством генерал-полковника Камчыбека Ташиева наш ГКНБ превратился в мощный государственный орган, способный карать, наказывать и наводить страх на представителей криминалитета, коррупционеров и прочих деструктивных сил. В борьбе с организованной преступностью ГКНБ КР внес и вносит огромный вклад, больше, чем МВД КР. Кыргызские ОПГ практически перестали существовать, многие члены бандитских группировок пустились в бега. Одно из главных достижений генерала Ташиева заключается в превращении Кыргызстана в абсолютно красную республику, т.е. это страна, где господствует силовой блок и законность. Камчыбек Ташиев полностью свел на нет могущество криминалитета в Кыргызстане. Имя Ташиева кстати хорошо знают российские воры в законе. Срубив щупальца мафиозных структур, Ташиев ограничил воздействие российского криминального сообщества на КР. Российская воровская община до сих пор не провела коронацию нового вора в законе для Кыргызстана - и это доказательство того, что криминал не решается назначить нового криминального лидера из-за активной работы ГКНБ и вездесущего ока Ташиева. Однозначно, как только новый вор в законе прибудет в Кыргызстан его ожидает незавидная участь, либо тюремные нары или же уничтожение. Даже если вор сядет в тюрьму, вряд ли он сумеет править из арестантских стен - контора не позволит.

Раньше, вероятно криминал и предыдущие власти КР всегда негласно договаривались между собой. Договор заключался в следующем - ОПГ не вмешивается в политику, за исключением оказания содействия властям в проведении парламентских, президентских и местных выборов, а руководство страны взамен закрывало глаза на деятельность мафиозных группировок. Благодаря подобному договорняку ОПГ получали возможности прибрать к рукам весь крупный бизнес во всех регионах Кыргызстана и обретали так называемое криминальное долголетие. Камчыбек Кыдыршаевич ясно и публично дал понять, что с преступностью он не собирается договариваться и готов на решительные меры. Можно уверенно констатировать, что при генерале Ташиеве в Кыргызстане не будет воров в законе и криминальных долгожителей. Кыргызстан будет оставаться КРАСНОЙ республикой. Бандитам здесь не место.

Автор: Медербек Корганбаев


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URL: https://www.vb.kg/439803
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, криминал
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