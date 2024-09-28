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Торговцы рынков поддерживают реформы президента КР Садыра Жапарова

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- Бакыт Басарбек
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Правильная внутренняя политика, планомерные реформы в сфере промышленного и горнодобывающего секторов, ипотечного строительства, сельского хозяйства, инфраструктурном облике страны, авиации, армии, банковском секторе и во многих других жизненно важных отраслях, а также активная внешняя политика – это все, чего добилась страна за короткий период под руководством президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

В целом, можно сказать, что три года президентства Садыра Жапарова – это время цифр. Средняя зарплата с 200 долларов доросла до 350. Объем ВВП Кыргызстана в 2023 году впервые в истории превысил 1 триллион сомов, а экономика республики за год выросла больше чем на 6%. Если в Бишкеке с 2010 по 2020-го было построено всего 10 школ, то только в 2022 году было построено 16 школ в течение пяти месяцев.

Это же касается новой налоговой политики, которую за 30 лет так никому из прежних президентов не удалось реформировать. Как итог уровень теневой экономики в Кыргызстане держался всегда на отметке около 30 %.

С начала 2022 года в Кыргызстане начали повсеместно внедрять контрольно-кассовые машины (ККМ) - уже не только для крупных налогоплательщиков, а вообще для всего бизнеса.

Предприниматели страны встретили нововведение в штыки - с 2022 года периодически проходили митинги против ККМ. Президент КР Садыр Жапаров неоднократно проводил лично встречи с представителями бизнес-сообщества, посвященные внедрению и использованию контрольно-кассовых машин, электронных товаротранспортных накладных (ЭТН) и электронных счетов-фактур (ЭСФ).

В ходе этих встреч глава государства подчеркивал, что целью ввода ККМ на рынках является борьба с теневой экономики, повышение участия бизнеса в борьбе с недобросовестной конкуренцией, укрепление доверия между государством и предпринимателями, а также улучшение инвестиционного климата.

Идя на встречу предпринимателям, президент перенес окончательную отмену патентов до 1 июля 2024 года. Штрафы же за неприменение ЭТТН были отложены до 1 января 2025 года.

Тем не менее, на начало июня 2024 года 80-90% предпринимателей, работающих в магазинах, уже перешли на ККМ. Что касается рынков, то там около 60% торговцев перешли на единый налоговый режим. В итоге Государственная налоговая служба КР за январь-август 2024 года собрала 187 млрд 718,5 млн сомов налогов и страховых взносов. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано больше на 29,7 млрд сомов. То есть цифры, стоит отметить, говорят сами за себя.

1 июля 2024 года был окончательно отменен патент на торговую деятельность. В связи с чем уже всем предпринимателям пришлось внедрять в свою работу контрольно-кассовые машины. Освобождены от этой меры были только рынки "Дордой" и "Кара-Суу", которые получили статус стратегических объектов. То есть торговцы этих рынков перешли на особый налоговый режим.

Что это за особый налоговый режим такой, рассказал в интервью нашему изданию начальник отдела контроля по специальным налоговым режимам ГНС Махмуд Хусейнов.

"Особый налоговый режим – это зона торговли с особым налоговым режимом. То есть субъекты, которые осуществляют торговлю на территориях ТРК "Дордой" и "Кара-Суу". Почему именно эти два рынка? Потому что, согласно постановлению правительства, они утверждены как стратегические объекты. Так как они импортно-экспортно-ориентированные рынки. То есть для них есть большие преференции в отличие от других налоговых режимов.

Согласно налоговому законодательству, этот режим был предусмотрен после согласования с бизнес-сообществом. Исходя из поступивших предложений от бизнеса, мы с ними определили, что у субъектов, которые работали на патентах, был порог оборота в размере 8 млн сомов. Но с вами прекрасно знаем, что обороты были намного больше в десятки раз. Чтобы как-то этот вопрос перенести в законное русло этот налоговый особый режим позволяет ставку налога устанавливать в зависимости от заявленного объема выручки, планируемого к получению за текущий календарный год.

Плюсы для государства огромные. Во-первых, мы решили вопрос с теми субъектами, которые получали доходы намного больше, чем на основе патента. Во-вторых, мы, конечно, ожидаем больше налоговых поступлений", - сказал чиновник ГНС.

Аналогичное мнение по поводу налоговых отчислений высказал нашему изданию и гендиректор ТРК "Дордой" Самарбек Жапаракунов, по словам которого, торговцы "Дордоя" поддерживают политику Кыргызстана и соответственно руководства страны.

"Хочу также отметить, что за весь период существования рынка "Дордой", а это 33 года, впервые к нам приезжал президент страны, и даже два раза. Люди, конечно, восприняли это положительно. Наши предприниматели - они тоже граждане республики, и они видят, какие реформы идут в стране. Поэтому мы поддерживаем налоговые реформы.

Конечно, вначале были недопонимания, трудности и поэтому приезжал глава государства. Он пошел на встречу предпринимателям и подвинул сроки на полгода. Потом мы пришли к общему пониманию ситуации и перешли на особый налоговый режим, скажем так, без митингов и скандалов.

Реформы и изменения всегда нужны. Потому что, если вода застоится, она превратится в болото. Жизнь не стоит на месте и времена меняются. Тем более в мире идут глобальные процессы и надо идти в ногу со временем", - добавил глава рынка.

В свою очередь член Ассоциации "Дордой" и экс-глава профсоюза торговли КР Дамира Долоталиева напомнила, что у предпринимателей не только есть права, но и обязанности.

"Мне как председателю профсоюза довелось побывать во многих странах, где уже давно отменили патенты, а ввели ККМ. Поэтому изменения в Налоговый кодекс обязательно нужны. Предприниматели должны понять, что у них есть не только права, но и обязанности. И самая главная обязанность – это платить налоги, из которых потом составляются зарплаты врачам и учителям, пенсии и пособия.

Конечно, было много недовольств со стороны рынков, предприниматели не хотели вводить ККМ. Что греха таить, за патентом скрывалась утечка налогов плюс контрабанда. В связи с этим нужны были изменения в Налоговый кодекс. Предприниматели нашего рынка боялись перехода к ККМ, так как это отчетность, бухгалтерия и электронная документация. Спасибо Акылбеку Усенбековичу (Акылбек Жапаров, - прим. ред.), который разбирается в финансах и налогах и который сделал все возможное, чтобы сохранить огромные рынки "Дордой" и "Кара-Суу", где задействовано огромное количество человеческих ресурсов. Рынок "Дордой" также входит в десятку крупнейших рынков мира. Помимо этого, от этих рынков в бюджет Кыргызстана поступают как налоговые, так и таможенные отчисления", - отметила Долоталиева.

Торговцы рынка также положительно отзываются о проводимой политике президента.


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URL: https://www.vb.kg/439843
Теги:
Дордой, Кыргызстан
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