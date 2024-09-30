Служба исполнения наказаний получила 25 авто отечественного производства

Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР укрепила свой автопарк, получив 25 новых автомобилей, произведенных на заводе "Тулпар Моторс". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, церемония передачи техники состоялась с участием министра юстиции Аяза Баетова.

"Это значительный шаг в модернизации нашей службы. Новые автомобили позволят повысить оперативность и эффективность работы, обеспечивая сотрудников необходимыми средствами для выполнения их задач", - подчеркнул Баетов.

Стоит отметить, что до настоящего момента автопарк Службы исполнения наказаний ни разу не обновлялся. Ранее СИН использовала автомобили уже бывшие в употреблении, переданные международными организациями и другими государственными учреждениями, которые не могли полностью удовлетворить потребности Службы.

Теперь, для обновления автопарка закуплено 25 автомашин у завода "Тулпар Моторс":

23 автомобиля Chevrolet Tracker;

1 автомобиль Chevrolet Cobalt;

1 грузовик Isuzu грузоподъемностью 5 тонн.

Также через тендер приобретены:

1 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 18 мест;

1 минивэн KIA Carnival.

Надёжная и современная техника позволит СИН улучшить условия работы, повысить мобильность и оперативность реагирования на любые ситуации.