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Служба исполнения наказаний получила 25 авто отечественного производства

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Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции КР укрепила свой автопарк, получив 25 новых автомобилей, произведенных на заводе "Тулпар Моторс". Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, церемония передачи техники состоялась с участием министра юстиции Аяза Баетова.

"Это значительный шаг в модернизации нашей службы. Новые автомобили позволят повысить оперативность и эффективность работы, обеспечивая сотрудников необходимыми средствами для выполнения их задач", - подчеркнул Баетов.

Стоит отметить, что до настоящего момента автопарк Службы исполнения наказаний ни разу не обновлялся. Ранее СИН использовала автомобили уже бывшие в употреблении, переданные международными организациями и другими государственными учреждениями, которые не могли полностью удовлетворить потребности Службы.

Теперь, для обновления автопарка закуплено 25 автомашин у завода "Тулпар Моторс":

23 автомобиля Chevrolet Tracker;

1 автомобиль Chevrolet Cobalt;

1 грузовик Isuzu грузоподъемностью 5 тонн.

Также через тендер приобретены:

1 микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 18 мест;

1 минивэн KIA Carnival.

Надёжная и современная техника позволит СИН улучшить условия работы, повысить мобильность и оперативность реагирования на любые ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/439862
Теги:
Министерство юстиции, Кыргызстан, автомобили
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