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ГКНБ: Физкультурно-оздоровительный комплекс "Аю" возвращен государству

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ГКНБ вернул в государственную собственность физкультурно-оздоровительный комплекс "Аю" в Сокулукском районе, ранее находившийся на балансе структурного подразделения холдинга "Аю". Площадь комплекса составляет 2223.45 кв.м., а его рыночная стоимость - 267 млн 639 тыс. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на месте комплекса ранее находился бассейн, который в последствии в 2010 году был реконструирован под оздоровительный центр.

В результате проведенных работ учредителями холдинга "Аю" указанный объект добровольно передан на баланс государства.


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URL: https://www.vb.kg/439881
Теги:
ГКНБ, Сокулукский район
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