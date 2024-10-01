После проверки Ташиева на КПП "Достук" проведены улучшения и увеличен штат

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в ходе внеплановой проверки деятельности КПП "Достук" выявил ряд факторов, которые мешали полноценно функционировать пропускной способности КПП, о чем было сделано замечание местным службам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, после внеплановой проверки, в целях обеспечения бесперебойного обслуживания потока людей, пересекающих госграницу с Республикой Узбекистан, в отдельных местах сделан ремонт, открыты дополнительные окна паспортного контроля, увеличена численность сотрудников Погранслужбы на 9 человек для обслуживания населения, пересмотрен график несения их службы.

В настоящее время, ГКНБ рассматриваются дополнительные меры по усилению контроля деятельности КПП "Достук".