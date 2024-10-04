Торобаев: Мы выделим 4 млрд сомов на развитие перерабатывающих цехов

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев, выступая на презентации демонстрационного центра в Бишкеке, заявил, что государство делает все, чтобы сельское хозяйство в стране развивалось. В этой связи Минсельхоз КР и "Фонд социального партнерства по развитию территорий" для реализации малых проектов в целях повышения социально-экономического потенциала регионов Кыргызстана предлагают свои шаги и решения. При этом важная роль отводится финансированию проектов.

"В рамках проекта кредитования агропромышленного комплекса на следующий год мы планируем выделить из бюджета около 4 миллиардов сомов на развитие малых и средних перерабатывающих производств сельскохозяйственного назначения, повышение социально-экономического положения регионов. 2% на агрегаты и 1,5% на фермеров.

Ранее средства, предусмотренные на кредитование агропромышленного комплекса, перерабатывались в Бишкеке, Чуйской области и не доходили до регионов. Теперь мы можем направить эти средства и на регионы, и на поддержку малого и среднего бизнеса в сфере переработки. Кроме того, из 30 миллионов сомов, предусмотренных районным фондом, 5 миллионов сомов будут направлены на проекты сельскохозяйственного назначения. Эти средства могут получить и фермеры, написав хороший проект", - сказал он.