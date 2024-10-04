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Интервью с директором больницы Дружбы в городе Кульджа

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- Бакыт Басарбек
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Больница Дружбы в городе Кульджа Или-Казахской автономной области СУАР КНР - областное медицинское учреждение. Но, как убедились журналисты из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции в рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна", оснащена самым современным медицинским оборудованием, не уступающим по качеству мировым клиникам. Да и квалификация медицинского персонала в больнице под стать оснащению. Врачи применяют высокотехнологичные методы обследования и лечения пациентов. Больница в области считается одной из лучших.

Группу журналистов приветливо встретил ее директор Чжан Вэньгэ. Энергичный и общительный руководитель в свое время работал хирургом в различных больницах Или-Казахской автономной области СУАР КНР. Медицине посвятил 34 года и продолжает служить ей: больше года возглавляет больницу Дружбы в городе Кульджа.

В интервью нашему изданию Чжан Вэньгэ рассказал, что возглавляемая им больница является крупнейшим медицинским комплексом СУАР КНР. На ее базе функционирует 8 клинических отделений, в которых оборудовано 1400 койко-мест. Кроме того, больница Дружбы имеет 16 отделений по всей Или-Казахской автономной области. В учреждении работают опытные сотрудники: дипломированные врачи, аспиранты, лаборанты и обслуживающий медперсонал.

- Господин Чжан Вэньгэ, за счет чего областная больница стала одной из лучших?

- Все благодаря государственной политике по поддержке здравоохранения в стране. Еще с 1997 года в Китае начала осуществляться политика, когда богатые провинции стали помогать, скажем так, бедным областям. К примеру, хорошо оснащенная больница в провинции Цзянсу с того времени помогает нашей больнице Дружбы префектуры Или-Казахской автономной области СУАР КНР. И такая практика ведется по всему Китаю.

Помощь оказывается, как оборудованием, финансами, так и подготовкой специалистов. Врачи больницы в провинции Цзянсу приезжают к нам, чтобы поделиться своим опытом. Благодаря такой поддержке на базе нашей больницы был построен медицинский научно-исследовательский институт, где проводятся исследования, а выпускники медицинских вузов учатся проводить сложные операции на тренажерах.

- Какие болезни наиболее распространены среди жителей Или-Казахской автономной области?

- На первом месте, конечно, сердечно-сосудистые заболевания, впрочем, это мировая практика на сегодня. Это - ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, артериальная гипертония и так далее. Потом идут сахарный диабет и онкологические заболевания.

- Наши страны являются членами ШОС. Сотрудничаете ли вы со своими коллегами из стран Центральной Азии?

- Наша больница входит в Альянс сотрудничества больниц стран ШОС. Перед пандемией группа наших врачей посещала Кыргызстан для обмена опытом. В конце сентября этого года мы планируем провести конференцию с участием медиков стран Центральной Азии.

- При осмотре вашей больницы мы увидели, насколько хорошо оснащено детское отделение. Какие болезни вы лечите?

- У нас функционируют отделения общей педиатрии, детской гематологии и онкологии, где на современном оборудовании проводят точную диагностику и эффективное лечение общих педиатрических нарушений, злокачественных патологий и заболеваний крови. Все это позволяет местным врачам проводить сложные диагностические исследования и выполнять почти все операции. Лечат и другие детские заболевания.

Опять же нам помогает детская больница в провинции Цзянсу, которая является одной из лучших в Китае. Врачи этой клиники периодически приезжают к нам для проведения мастер-классов. Наши медики повышают свою квалификацию там.

- Проводите ли вы сами операции?

- Сейчас редко. Много времени отнимает административная работа. Тем более, сейчас мы строим новые корпуса больницы, в том числе и в области, которые также будут оснащены самым современным оборудованием. Стараюсь заниматься и научной деятельностью, преподаю в нашем научно-исследовательском институте.


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URL: https://www.vb.kg/439926
Теги:
Китай, больница
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