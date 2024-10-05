Погода
$ 84.64 - 85.09
€ 92.75 - 93.75

Эгейские веломаршруты: от древности до экотроп в одном путешествии

37  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Эгейский регион Турции, известный как бирюзовое побережье счастья, - это рай для любителей велосипедных прогулок с разнообразными маршрутами, подходящими для всех уровней подготовки и предпочтений. Эти маршруты удивляют своим многообразием: живописные пляжи, завораживающие пейзажи, древние города, исторические деревни, города Cittaslow и вкусная, здоровая эгейская кухня, сопровождаемая местными винами. Помимо маршрутов, регион предлагает велосипедистам специальные условия для комфортного отдыха, включая удобные отели с безопасной парковкой и услуги по чистке и ремонту велосипедов. Так что берите свой велосипед и отправляйтесь исследовать этот удивительный регион! Далее - подробнее о некоторых самых популярных велосипедных маршрутах.

Исторические и природные маршруты: EuroVelo 8

Первым включением Турции в сеть EuroVelo, объединяющую европейские страны с помощью протяжённых велосипедных маршрутов, стал EuroVelo 8, также известный как Средиземноморский маршрут. Протяжённость маршрута - 5900 км, и он проходит через 11 стран. Около 500 км маршрута пролегает через Измир, третий по величине город Турции. Начавшись в порту Дикили, маршрут первой делает остановку в древнем городе Пергамон, а затем проходит через такие живописные места, как Птичий заповедник Измира, Каршияка, Алсанжак, Сеферихисар, Сыгаджик, Урла и Алачаты, завершаясь в древнем Эфесе. Вдоль маршрута велосипедисты могут посетить два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Пергамон и Эфес, многочисленные деревни, курорты и город Cittaslow (Сеферихисар). Они также смогут наблюдать фламинго в Птичьем заповеднике дельты Гедиза, насладиться видами побережий Каршияка и Алсанжак, посетить местные винодельни на Виноградном маршруте Урлы и даже попробовать виндсерфинг в Алачаты.

Покорение вершин: Горные велосипедные трассы Мармариса

Для любителей острых ощущений горные велосипедные маршруты Мармариса в провинции Мугла предоставляют идеальные условия для экстремальных велопрогулок. Эти маршруты предназначены для велосипедистов, ищущих сложные подъёмы и головокружительные спуски. Трассы пролегают через сосновые леса и горные пейзажи вокруг Мармариса, открывая виды на девственные заливы, рыбацкие деревни и бирюзовые воды Эгейского моря. Например, маршрут Мармарис-Чамлыбель-Гёкбель позволит велосипедистам насладиться тишиной и чистым воздухом на первозданных холмах. Маршрут Мармарис-Каракасогют, в свою очередь, начинается у древнего города Амнистос и проходит через деревню Йешильбельде, где занимаются органическим земледелием. Каракасогют - это также пункт отправления синих круизов. Самый трудный маршрут в регионе - Селимие-Орхание-Байыр, где на протяжении 58 километров велосипедисты поднимаются на высоту 1285 метров.

Следуя по эко-тропам: Кёйджегиз-Ортоджа-Даламан

Районы Кёйджегиз, Ортоджа и Даламан, на стыке Средиземного и Эгейского морей, а также цивилизаций карийцев и ликийцев, предлагают уникальные эко-маршруты, созданные Ассоциацией туризма и охраны окружающей среды Дальяна. Эти маршруты включают пять путей в Кёйджегизе, четыре в Ортодже и пять в Даламан, все они связаны между собой. Эко-тропы, отмеченные красными указателями и протяжённостью около 30 км каждая, позволяют выбрать маршрут, соответствующий уровню подготовки и интересам.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439956
Теги:
туризм, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  