Эгейские веломаршруты: от древности до экотроп в одном путешествии

Эгейский регион Турции, известный как бирюзовое побережье счастья, - это рай для любителей велосипедных прогулок с разнообразными маршрутами, подходящими для всех уровней подготовки и предпочтений. Эти маршруты удивляют своим многообразием: живописные пляжи, завораживающие пейзажи, древние города, исторические деревни, города Cittaslow и вкусная, здоровая эгейская кухня, сопровождаемая местными винами. Помимо маршрутов, регион предлагает велосипедистам специальные условия для комфортного отдыха, включая удобные отели с безопасной парковкой и услуги по чистке и ремонту велосипедов. Так что берите свой велосипед и отправляйтесь исследовать этот удивительный регион! Далее - подробнее о некоторых самых популярных велосипедных маршрутах.

Исторические и природные маршруты: EuroVelo 8

Первым включением Турции в сеть EuroVelo, объединяющую европейские страны с помощью протяжённых велосипедных маршрутов, стал EuroVelo 8, также известный как Средиземноморский маршрут. Протяжённость маршрута - 5900 км, и он проходит через 11 стран. Около 500 км маршрута пролегает через Измир, третий по величине город Турции. Начавшись в порту Дикили, маршрут первой делает остановку в древнем городе Пергамон, а затем проходит через такие живописные места, как Птичий заповедник Измира, Каршияка, Алсанжак, Сеферихисар, Сыгаджик, Урла и Алачаты, завершаясь в древнем Эфесе. Вдоль маршрута велосипедисты могут посетить два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО - Пергамон и Эфес, многочисленные деревни, курорты и город Cittaslow (Сеферихисар). Они также смогут наблюдать фламинго в Птичьем заповеднике дельты Гедиза, насладиться видами побережий Каршияка и Алсанжак, посетить местные винодельни на Виноградном маршруте Урлы и даже попробовать виндсерфинг в Алачаты.

Покорение вершин: Горные велосипедные трассы Мармариса

Для любителей острых ощущений горные велосипедные маршруты Мармариса в провинции Мугла предоставляют идеальные условия для экстремальных велопрогулок. Эти маршруты предназначены для велосипедистов, ищущих сложные подъёмы и головокружительные спуски. Трассы пролегают через сосновые леса и горные пейзажи вокруг Мармариса, открывая виды на девственные заливы, рыбацкие деревни и бирюзовые воды Эгейского моря. Например, маршрут Мармарис-Чамлыбель-Гёкбель позволит велосипедистам насладиться тишиной и чистым воздухом на первозданных холмах. Маршрут Мармарис-Каракасогют, в свою очередь, начинается у древнего города Амнистос и проходит через деревню Йешильбельде, где занимаются органическим земледелием. Каракасогют - это также пункт отправления синих круизов. Самый трудный маршрут в регионе - Селимие-Орхание-Байыр, где на протяжении 58 километров велосипедисты поднимаются на высоту 1285 метров.

Следуя по эко-тропам: Кёйджегиз-Ортоджа-Даламан

Районы Кёйджегиз, Ортоджа и Даламан, на стыке Средиземного и Эгейского морей, а также цивилизаций карийцев и ликийцев, предлагают уникальные эко-маршруты, созданные Ассоциацией туризма и охраны окружающей среды Дальяна. Эти маршруты включают пять путей в Кёйджегизе, четыре в Ортодже и пять в Даламан, все они связаны между собой. Эко-тропы, отмеченные красными указателями и протяжённостью около 30 км каждая, позволяют выбрать маршрут, соответствующий уровню подготовки и интересам.