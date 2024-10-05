Представителей "Кызыл Ай" наградили за обучение ГУОБДД первой помощи

Представители общества "Кызыл Ай", оказавшие помощь в обучении личного состава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, были награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства ГУОБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках сотрудничества специалисты "Кызыл Ай" провели теоретические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП до приезда врачей. Награды вручили начальник отдела кадров полковник милиции Эрк Тажиев и сотрудник управления УДПС и ПП Музатай Байзаков.