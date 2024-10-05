Погода
$ 84.64 - 85.09
€ 92.75 - 93.75

Представителей "Кызыл Ай" наградили за обучение ГУОБДД первой помощи

316  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители общества "Кызыл Ай", оказавшие помощь в обучении личного состава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения, были награждены Почетными грамотами и благодарственными письмами от руководства ГУОБДД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках сотрудничества специалисты "Кызыл Ай" провели теоретические и практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП до приезда врачей. Награды вручили начальник отдела кадров полковник милиции Эрк Тажиев и сотрудник управления УДПС и ПП Музатай Байзаков.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439972
Теги:
награда, Красный Полумесяц, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  