В Оше запустили бесплатные автобусы для школьников

В городе Ош запущен первый маршрут специальных школьных автобусов. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, автобусы курсируют бесплатно три раза в день: утром, в полдень и вечером.

Автобусы следуют по следующим маршрутам:

Маршрут школьного автобуса №1: конечная остановка троллейбуса на улице Н. Исанова - проспекту А. Шакирова - улице А. Масалиева - улице И. Раззакова - улице У. Салиевой (возле областной больницы) - улице С. Касымбекова - обратный маршрут через улицу У. Салиевой.

Маршрут школьного автобуса №2: село Тике (дорога Ош-Араван) - центр села Кенеш - Кокумбий (улица Барсбека) - улице Б. Осмонова - улице Р. Абдыкадырова (Черемушки) - улице Ш. Руставелли - улице Г. Айтиева - улице Курманжан Датки - улице Джинна (Музыкальная школа им. Ниязалы) - улице В. Ленина - обратный маршрут через школу на улице Г. Айтиева в селе Толойкон (Ипподром).

Маршрут школьного автобуса №3: ДЭУ-21 - улице А. Мамырова (Волчья яма) - микрорайон Ак-Тилек - улице Б. Осмонова - улице Р. Абдыкадырова (Черемушки) - улице Ш. Руставелли - улице Г. Айтиева - улице Курманжан Датки - улице Джинна (Музыкальная школа им. Ниязалы).

Примечание: на каждом маршруте курсируют по два автобуса.