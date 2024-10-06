Погода
$ 84.63 - 85.10
€ 92.30 - 93.30

В Оше запустили бесплатные автобусы для школьников

293  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Ош запущен первый маршрут специальных школьных автобусов. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, автобусы курсируют бесплатно три раза в день: утром, в полдень и вечером.

Автобусы следуют по следующим маршрутам:

Маршрут школьного автобуса №1: конечная остановка троллейбуса на улице Н. Исанова - проспекту А. Шакирова - улице А. Масалиева - улице И. Раззакова - улице У. Салиевой (возле областной больницы) - улице С. Касымбекова - обратный маршрут через улицу У. Салиевой.

Маршрут школьного автобуса №2: село Тике (дорога Ош-Араван) - центр села Кенеш - Кокумбий (улица Барсбека) - улице Б. Осмонова - улице Р. Абдыкадырова (Черемушки) - улице Ш. Руставелли - улице Г. Айтиева - улице Курманжан Датки - улице Джинна (Музыкальная школа им. Ниязалы) - улице В. Ленина - обратный маршрут через школу на улице Г. Айтиева в селе Толойкон (Ипподром).

Маршрут школьного автобуса №3: ДЭУ-21 - улице А. Мамырова (Волчья яма) - микрорайон Ак-Тилек - улице Б. Осмонова - улице Р. Абдыкадырова (Черемушки) - улице Ш. Руставелли - улице Г. Айтиева - улице Курманжан Датки - улице Джинна (Музыкальная школа им. Ниязалы).

Примечание: на каждом маршруте курсируют по два автобуса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/439989
Теги:
Ош, школа, автобусы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  