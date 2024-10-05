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Экс-смотрящий за Балыкчы изменил жизнь, отказавшись от преступности

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Проведено оперативно-профилактическое мероприятие в отношении бывшего смотрящего за городом Балыкчы С.С.Т. (известного в криминальном мире по прозвищу "Сапа"), который состоит в базе данных АБД-ТОР как активный член ОПГ Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в ходе оперативно-профилактических мероприятий С.С.Т. полностью осознал пагубность своих действий, отказался от причастности к криминальным группировкам, а также отрекся от своего статуса и воровской идеи.

Кроме того, С.С.Т обязуется соблюдать законы Кыргызской Республики и жить как добропорядочный гражданин, также последний полностью поддерживает проводимую политику государства в борьбе с деятельностью ОПГ.


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URL: https://www.vb.kg/439992
Теги:
Балыкчы, ОПГ, ГКНБ, Камчы Кольбаев
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