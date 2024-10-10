В Кыргызстане на развитие 18 кластеров с 2022 года выделено 6820 кредитов

В целях стимулирования мероприятий, направленных на поддержку хозяйствующих субъектов аграрного сектора, путем льготного кредитования, предоставления лизинга и финансирования в соответствии с распоряжением кабинета министров КР о проекте "Кредитование агропромышленного комплекса", на сегодняшний день в агропромышленном секторе образованы и действуют 18 кластерных объединений

– молока, мяса, сахара, куриных яиц, овощей, фруктов, картофеля, растительного масла, зерновых культур, рыбы, хлопка, шерсти и кожи, меда, бобовых культур, орехоплодных (грецкий орех и иные виды лесной продукции) культур, кластера органического производства, виноградарства и кукурузы.

С начала проекта с 2022 год и на сегодняшний день со стороны двух государственных банков ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" выдано 6820 кредитов на сумму 12 463 086, 378 тысяч сомов.