Объявление: ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг

ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг по охране и сопровождение груза железнодорожным транспортом

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

По вопросам звонить с 8.00 до 17.00 в УС ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 15 октября 2024г.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)