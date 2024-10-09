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Объявление: ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг

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ОсОО "Алтынкен" объявляет конкурс на оказание услуг по охране и сопровождение груза железнодорожным транспортом

Наименование Количество Маршрут Срок приема документов
1 Охрана и сопровождение полувагонов золотосодержащего концентрата 330 00 СМТ 1) Склад г. Кемин (Кыргызская Республика) – станция Оскемин-1 (Республика Казахстан)
2) Склад г. Кемин (Кыргызская Республика) – станция Балхаш-1 (Республика Казахстан) 		По 15.10.2024г.

Заявку на сотрудничество и необходимые документы (свидетельство о регистрации компании (патент), устав, разрешения, сертификаты и справка из УГНС и т.д.) до окончания срока подачи представить в ОсОО "Алтынкен".

По вопросам звонить с 8.00 до 17.00 в УС ОсОО "Алтынкен".

Вышеуказанные документы отправить на e-mail: atkbjyx@gmail.com до 15 октября 2024г.

Контактные телефоны: (+996708) 001 007 (Калыс)


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URL: https://www.vb.kg/440050
Теги:
тендер, PR
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