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Замирбек Базарбеков подал в отставку с должности главы Верховного суда КР

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Председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков 8 октября подал в отставку со своей должности, написав соответствующее заявление. Об этом сообщили источники "Азаттыка".

Сообщается, что его заявление рассмотрит Комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК. На заседании также будет предложена кандидатура на место Базарбекова.

Кто будет предложен в качестве кандидата на должность нового главы ВС КР пока неизвестно.

Базарбеков занимал должностью главы ВС КР с февраля 2022 года. До этого он работал судьей ВС КР, а также занимал должности председателя в Совете по отбору судей и Дисциплинарной комиссии при Совете судей КР. Начинал свою карьеру он в качестве следователя в Ак-Сууйской районной прокуратуре Иссык-Кульской области в 1990-х годах.


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URL: https://www.vb.kg/440069
Теги:
Верховный суд, отставка, Кыргызстан
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