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В Бишкеке водители оштрафованы за несоответствие экологическим нормам

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Сегодня, 9 октября 2024 года, региональное управление Службы экологического и технического надзора города Бишкек и Аламудунского района Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с управлением патрульной службы провело рейд по проверке автомобилей на соблюдение экологических стандартов.

В ходе рейда проверено 23 транспортных средства, из которых 4 не соответствовали установленным экологическим нормам. На водителей наложены штрафы на общую сумму более 44 тысяч сомов.

Данные меры направлены на предотвращение загрязнения воздуха и минимизацию вредного воздействия на здоровье граждан.

Напоминаем, что согласно закона "Об охране атмосферного воздуха" владельцы транспортных средств обязаны обеспечивать соответствие своих автомобилей экологическим нормам и стандартам, установленным законодательством.

Справочно: Согласно Кодекса о правонарушениях КР статья 234. "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ" влечет следующие штрафы:

- Для физических лиц - 75 расчетных показателей.

- Для юридических лиц - 230 расчетных показателей.


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URL: https://www.vb.kg/440070
Теги:
штраф, экология, Бишкек, автомобили
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