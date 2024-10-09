В Бишкеке водители оштрафованы за несоответствие экологическим нормам

Сегодня, 9 октября 2024 года, региональное управление Службы экологического и технического надзора города Бишкек и Аламудунского района Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора совместно с управлением патрульной службы провело рейд по проверке автомобилей на соблюдение экологических стандартов.

В ходе рейда проверено 23 транспортных средства, из которых 4 не соответствовали установленным экологическим нормам. На водителей наложены штрафы на общую сумму более 44 тысяч сомов.

Данные меры направлены на предотвращение загрязнения воздуха и минимизацию вредного воздействия на здоровье граждан.

Напоминаем, что согласно закона "Об охране атмосферного воздуха" владельцы транспортных средств обязаны обеспечивать соответствие своих автомобилей экологическим нормам и стандартам, установленным законодательством.

Справочно: Согласно Кодекса о правонарушениях КР статья 234. "Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ" влечет следующие штрафы:

- Для физических лиц - 75 расчетных показателей.

- Для юридических лиц - 230 расчетных показателей.