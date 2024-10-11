Экологичное химическое производство: опыт компании из Кыргызстана

С 2022 года в Бишкеке работает первый и единственный в республике завод-производитель компонентов для пенополиуретана (ППУ) – RIBERG BAUCHEMIE. Компания начинала свой путь с изготовления напыляемой системы для теплоизоляции домов и нежилых помещений. Сейчас в ее номенклатуре свыше 30 наименований продуктов, среди которых:

напылительные системы для утепления; двухкомпонентные и однокомпонентные полиуретановые клеи для резиновой крошки, клеи для сэндвич-панелей, клей для камня и т.д.; заливочные системы для изоляции холодильников, изготовления декора, теплоизоляционных скорлуп для труб и т.д.

RIBERG BAUCHEMIE работает с международными компаниями, предоставляя сырье в Казахстан, Узбекистан, Россию. Завод позиционирует себя как безотходное производство, внедряет технологии, которые позволяют свести к минимуму негативное воздействие на экологию, и находится вне стереотипов об опасности химического производства для окружающей среды. Так ли это на самом деле?

Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду

Согласно открытым источникам изготовление и эксплуатация компонентов для полиуретанов не наносит ущерба атмосфере, земле и воде.

Производственные цеха RIBERG соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, a концентрация вредных веществ не превышает предельно допустимые, что подтверждается официальным заключением.

Компоненты ППУ по отдельности относятся к небольшому классу опасности. Компоненты перевозят в закрытых емкостях и перемешивают в закрытых установках, не допуская воздействия на внешнюю среду. Соединяясь друг с другом, компоненты для изготовления сырья полимеризуются и становятся безопасными для человека и окружающей среды. ППУ применяется не только в строительстве, но и в изготовлении медицинских изделий и даже пчелиных ульев, что само по себе показывает безвредность готового продукта.

Повторное использование тары

RIBERG BAUCHEMIE ввела экологичную систему обращения с упаковкой и тарой, в которых поставляется сырье. Металлические бочки и кубы могут использоваться для повторного разлива готовой продукции. Например, партнерам, при подписании специального соглашения, металлические бочки можно использовать повторно для разлива сырья. Заказчик покупает компоненты в бочках, затем после использования промывает тару и возвращает заводу. Завод снова загружает сырье в эти же бочки и поставляет тому же заказчику. На примере сотрудничества с одной организацией: за год возвратные бочки использовались 148 раз! Такой жизненный цикл тары позволяет существенно сократить расходы. Также металлические бочки подходят и для других целей, например, хранения воды. Непригодные для сырья тары предприятие реализует их для дальнейшей переработки или вторичного использования.

Переработка просроченных компонентов

Выпускаемые компоненты имеют срок хранения от 3 до 12 месяцев. Если на складах партнеров остается нереализованный объем продукции, проводится проверка компонентов на соответствие техническим условиям. Если сырье признают непригодным, завод забирает и перерабатывает просроченные компоненты. Это исключает попадание химических веществ в окружающую среду и загрязнение экологии.

Идеи по вторичной переработке ППУ

В сфере строительства возникают случаи демонтажа здания, утепленного пенополиуретаном. Компания RIBERG продвигает идею вторичного использования утеплителя. Материал можно снять и измельчить в крошку. Такой засыпной утеплитель немного уступает по характеристикам напыленному вспененному ППУ, но все же успешно используется благодаря своей дешевизне. Таким методом можно утеплить хозяйственные сооружения, а именно:

межэтажные и чердачные перекрытия; фундамент, полы; межстенные щели.

Также измельченный ППУ можно использовать для упаковки, хранения и транспортировки хрупких предметов.

В остальном же за ППУ можно не переживать. Компании-производители ППУ дают 20–25 лет гарантии на эксплуатацию продуктов при соблюдении всех требований по применению. Срок службы ППУ достигает 50 лет, а значит равен сроку годности конструкций. Долговечность и устойчивость – еще один весомый аргумент в пользу экологичности ППУ, так как материал не нуждается в замене, ему не страшна плесень и грызуны.

Методы вторичного использования и без того долговечного материала создают более устойчивую и экономически выгодную систему обращения с отходами.

Активность на мероприятиях по экологической безопасности и энергоэффективности

Компания укрепляет свою экопозицию активной поддержкой концепции зеленой экономики и следит за новостями в сфере сбора и переработки вторсырья. RIBERG BAUCHEMIE принимает участие в мероприятиях, посвященных теме защиты экологии Кыргызстана. В апреле этого года RIBERG посетил форум по переработке твердых бытовых отходов Green Waste EXPO Forum 2024, познакомился с бизнес ассоциацией JIA и их комитетом по Зеленой Экономике. Это позволило компании узнать больше о достижениях в области управления отходами и обменяться опытом с зелеными компаниями.

Предприятие считает своим долгом популяризировать тему энергоэффективности. Использование современных и качественных материалов теплоизоляции как в строительстве частных домов, так и в изготовлении холодильного оборудования, позволит снизить затраты на отопление и электроэнергию, а впоследствии – выброс парниковых газов и углеродный след.

Так может ли химическое производство быть экологичным?

Да, может. Учитывая, что сам ППУ не является аллергеном, в производстве используются передовые решения, а промышленные отходы отсутствуют. В это трудно поверить, ведь мы привыкли считать, что химия – это вредно. Но практика использования ППУ для утепления домов, изготовления покрытий для детских площадок и создания ульев, говорит об обратном.

RIBERG BAUCHEMIE предлагает использование ППУ продуктов, как бережное решение для 21 века. И это действительно кажется таковым. Будем следить за развитием данной ниши в нашей стране.