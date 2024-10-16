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Бейшеналиев: Франция поможет Кыргызстану с утилизацией медицинских отходов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке состоялась встреча между главой Минздрава КР Алымкадыром Бейшеналиевым и послом Франции в Кыргызстане Николя Фаем, на которой было подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами здравоохранения двух стран. Этот шаг направлен на развитие ключевых направлений медицины, таких как охрана здоровья матери и ребенка, инновации в сфере здравоохранения, включая цифровую медицину, а также поддержку инвестиционных проектов и медицинского образования.

Глава Минздрава Кыргызстана на этой встрече рассказал журналистам о направлениях французско-кыргызского медицинского сотрудничества:

"Мы обсудили конкретные направления, по которым будем развивать наше сотрудничество. Одним из ключевых аспектов является обмен опытом в таких жизненно важных областях, как онкология, педиатрия, хирургия и кардиология. Эти направления требуют современных решений и технологий, и Франция готова оказать поддержку в их внедрении. Мы также договорились развивать цифровое здравоохранение, что особенно важно для повышения качества и доступности медицинских услуг в отдалённых районах нашей страны.

Что касается проекта по телемедицине, который мы уже реализуем, его результаты положительные. За четыре месяца проекта около 12 тысяч человек в Джети-Огузском районе были обследованы благодаря использованию современных технологий - ЭКГ, УЗИ, тонометров и других устройств. Телемедицина - это комплексное решение, которое позволяет проводить обследования удалённо, передавая данные в реальном времени специалистам в Иссык-Кульскую областную больницу и Национальный госпиталь в Бишкеке. Наши врачи на местах получают данные и могут консультировать пациентов дистанционно, корректировать или назначать лечение, не выезжая в отдалённые районы. Это огромное достижение для нашего здравоохранения, особенно для тех, кто живёт вдали от крупных медицинских центров. Многие жители впервые узнали о своих проблемах со здоровьем, таких как высокий уровень сахара в крови, и сразу обратились к эндокринологам. Это шаг вперёд для всей системы здравоохранения.

Министр отметил важность новых инициатив, предложенных послом Франции, которые могут значительно улучшить ситуацию в здравоохранении.

Кроме того, посол Франции предложил два новых проекта. Один из них касается утилизации медицинских отходов. Это крайне актуальная проблема для наших больниц, особенно когда речь идёт об инфекционных отходах. Совместно с французскими коллегами мы планируем внедрить современные методы уничтожения отходов, что улучшит санитарную ситуацию в наших медицинских учреждениях.

Что касается обмена специалистами, то первые группы наших врачей во главе с заместителем министра Бакыбеком Жангазиевым уже посетили Францию. Они высоко оценили передовую систему цифрового здравоохранения, которую мы планируем внедрить и у нас. Цифровые технологии откроют новые возможности для улучшения медицинских услуг в Кыргызстане.

Подписание этой декларации о намерениях с Францией открывает перед нами новые горизонты в развитии здравоохранения. Мы уверены, что это сотрудничество не только улучшит качество медицинской помощи, но и поможет нам внедрить инновации в нашей системе здравоохранения, что особенно важно для наших отдалённых регионов", - заявил Алымкадыров.


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URL: https://www.vb.kg/440202
Теги:
Минздрав, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, медицина, посол, Алымкадыр Бейшеналиев
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