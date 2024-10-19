Синьцзянский аул: дома с разрисованными стенами и провинциальная тишина

Из-за схожести природно-климатических условий, кажется, что деревни в Синьцзяне такие же, как у нас, в Кыргызстане. Холмы и горы на заднем фоне, тополя, твердая почва... Но это только на первый взгляд. Села в Синьцзяне - другие.

Образцово-показательное село

Ближе к полудню мы приехали в село Узун-Булак. Судя по всему, деревня была образцовая - дороги заасфальтированные, арыки забетонированы, на стадионе местной школы - ровный и зеленый газон с резиновыми беговыми дорожками. Жилые дома практически одного размера и архитектурного дизайна. Только в центре пара зданий, видимо, административных в 2-3 этажа. Местные умельцы сделали даже инсталляцию лошади из деревянных прутьев. Так и оказалось: деревню с нуля построило правительство для скотоводов, крестьян, которые раньше жили в горах в полуразрушенных паводками и селями домах. Жизнь их была, как говорится, не малина.

- Саламатсызбы! – здороваюсь с женщиной на кыргызском языке, интуитивно узнав в ней казашку. В ответ Бюбюгуль, так, как выяснилось, ее зовут, поприветствовала меня на казахском. По словам моей собеседницы, в Узун-Булак она с семьей приехала в 2014 году из Алмалыка. Здесь работает посменно охранником в органе местного самоуправления, получает две тысячи юаней. В свободное время подрабатывает, продает косметику, препараты для здоровья. Муж работает скотником. Раньше больше трудились на земле, выращивали пшеницу, рапс.

- Сейчас почему не выращиваете? Земли нет? – поинтересовался я.

- Есть! Нам выделили четыре му земли. Но мы ее не обрабатываем, сдали в аренду, - ответила словоохотливая сельчанка.

Как она рассказала, у них с мужем трое детей. Старшая дочь закончила медучилище, станет медсестрой. Сейчас проходит практику. Вторая дочь учится в школе. Судя по словам Бюбюгуль, они с мужем довольны условиями жизни здесь.

- Чем в основном заняты сельчане в Узун-Булаке?

- Ой, работы много, было бы желание! Нетрудоспособным жителям правительство платить пособия.

В селе в основном живут казахи, но есть и китайские, и уйгурские семьи.

Отведайте чаю с молоком

Разумеется, мы побывали в гостях в нескольких домах. Чувствуется, к нашему приезду готовились. Несколько домов в центре села распахнули свои ворота и накрыли столы. Дворы узунбулакцев больше схожи с традиционными домами узбеков, нежели казахов или кыргызов. Потому как дворы с трех сторон окружены строениями: сама жилая часть, времянка, сарай. Посередине небольшой палисадник с виноградом, яблоней. Особенность почти всех домов – расписные стены фасадной части. Обычно это - природные этюды или национальные казахские узоры.

Внутреннее же убранство комнат – сельское баррокко! Узорчатые обои, массивные шторы, кружевные скатерти, местами фотообои на стенах, ковры и большие диваны.

Гостеприимные хозяева угощали нас лепешками из тандыра, чаем с молоком, топленым маслом, фруктами и сладостями. Отведав всего понемногу, я продолжил прогулку по селу. Из открытых дверей дома неподалеку доносился один из самых узнаваемых, но все более уходящий в прошлое – звук швейной машинки.

- Саламатсызбы? – уже привычно здороваюсь с хозяйкой на кыргызском языке.

- Салеметсизба! – ответила мастерица на казахском.

На мой вопрос, давно ли она здесь живет, Кюнан рассказала, что она из села Чолпан Чапчалского округа. Сюда приехала 12 лет назад. Вышла замуж за парня из этого села. Работает швеей, а супруг продает скот. В молодой семье подрастают двое сыновей.

- Кстати, сколько у вас стоит один баран?

- По-разному – от одной тысячи юаней до двух тысяч.

- А как проводят досуг вечером сельчане?

- Здесь на площади вечером устраивают танцы, концерты. Туда идет молодежь.

Днем же людей в селе не видно. Кстати, в Китае днем на улицах тоже немноголюдно. По крайней мере, в Синьцзяне. Даже в центре села почти никого нет, за исключением аксакалов-казахов, играющих карты за столом, стоящим вдоль улицы. Поодаль открыты магазины. Они похожи на наши сельмаги: в небольшом помещении максимум товаров. Да и ассортимент примерно такой же. Подсолнечное масло, лепешки в целлофановых пакетах, газированные напитки, шоколадные батончики. Продукты питания в Синьцзяне отменного качества и любая мелочь строго в герметичной упаковке. Тот же холодный чай в бутылках приятный на вкус и с минимальным добавлением сахара.

Естественно, за двухчасовое пребывание в Узун-Булаке познакомиться глубже с жизнью сельчан невозможно. Но повсеместно качественно уложенный асфальт на дорогах, добротные дома, новенькие автомобили, радушные люди – все это создает впечатление благополучного села, оставившего в прошлом нищету и бедность.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ