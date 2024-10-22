В Кыргызстане вырос интерес фермеров к препаратам биозащиты растений

Менеджер компании "Байдыйкан" Мырзагуль Ашимканова на выставке "АгроТехЭкспо-2024" рассказала vb.kg, что с прошлого года у фермеров вырос интерес к препаратам биозащиты растений

"В этом году поступили новые биопрепараты. Они полностью биологические, нет никакой химии. Есть те, которые убивают насекомых, фунгециды борются против болезней и грибковых заболеваний", - сказала она.

Если у фермеров есть проблемы с вредителями на полях, и они решились применять препараты, они могут обратиться к вам за консультацией?

- Да, мы составляем схему защиты, даем полное сопровождения, от начала и до конца - какую защиту давать, какой препарат дать и когда, в каком количестве. Всегда находимся на связи с клиентами, консультируем.

Стали ли фермеры в Кыргызстане больше вовлекаться в биозащиту растений?

Интерес стал больше появляться с прошлого года. Стали не то, чтобы много покупать, но сначала интересовались, потом стали приходить те, кто просил просчитать, разъяснить, что такое биозащита. В некоторых случаях - биозащита и выгоднее, эффективнее, потому что на пестициды у вредителей появляется привыкание, резистентность. А биологические препараты действуют мягче, медленнее, но наверняка.

Заметно, что вы очень хорошо разбираетесь в теме - не как менеджер, а как специалист. Кто вы по образованию?

Я закончила университет Манаса, как раз это моя специализация - защита растений. Мне нравится - это инновационное направление. И сейчас проходим обучение в магистратуре с коллегами. Хотим приносить больше пользы сельскому хозяйству страны.