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Вблизи аэропорта "Манас" прошла акция по высадке 1000 деревьев

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В столице прошла акция на территории Бишкекского лесхоза (участок Манас), вблизи международного аэропорта "Манас" совместной по инициативе Азиатской организации по сотрудничеству в лесном секторе (AFoCO) и авиакомпании T'way Air. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, основной целью акции является улучшение экологической обстановки, борьба с изменением климата, снижение уровня углеродных выбросов и сохранение биоразнообразия. Мероприятие прошла в рамках реализации Национальной кампании "Жашыл Мурас", направленной на защиту природы и устойчивое развитие лесных ресурсов страны.

Было посажено 1000 видов деревьев, из них 800 саженцев вяза, 100 саженцев можжевельника, 100 саженцев сосны на площади 1 га.


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URL: https://www.vb.kg/440289
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