Фермерам Или-Казахской автономной области можно позавидовать

В сельском хозяйстве Кыргызстана последние два года стали активно пропагандировать переход на систему капельного орошения. Власти страны призывают фермеров менять подходы к использованию воды и сокращать ее потери в ходе производства сельхозпродукции. Связано это с последними засушливыми годами в республике, из-за которых многие фермеры в республике уже пострадали.

В этой связи Минсельхоз проводит ознакомительные семинары для землепользователей во всех регионах Кыргызстана, отмечая, что в целях продовольственной безопасности пришло время переходить на системы капельного и дождевального орошения. По данным экспертов, экономия воды при использовании таких способов полива - от 50 до 70 процентов.

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая уже с 2008 года осознали все выгоды от инновационных способов полива. Синьцзян - один из самых засушливых районов Китая, и нехватка воды считалась едва ли не главным фактором, который сдерживал социальное и экономическое развитие региона. В 2008 году аграрии Синьцзяна начали активно применять водосберегающие технологии. К настоящему времени технология капельного орошения теперь широко используется в областях СУАР, в чем и убедились журналисты из Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Турции в рамках инфотура "Возможности Китая, открытость Синьцзяна", который прошел в уезде Кульджа Или-Казахской автономной области.

Казалось бы, далекая область, но в плане ирригации довольно-таки далеко ушли по сравнению даже со странами Центральной Азии. В городах, что особенно удивило, для полива деревьев и клумб везде также используется капельное орошение. Невольно подумалось, что вот где по-настоящему "зеленые" города находятся.

Дальше наш маршрут пролегал в Национальный сельскохозяйственный парк "Море цветов Тянь-Шаня", который находится у подножия гор Тянь-Шань в уезде Кульджа Или-Казахской автономной области СУАР. Раньше на этом месте была пустынная и безжизненная земля, но благодаря инновационным способам полива теперь этот парк является одним из крупнейших проектов интеграции сельского хозяйства и промышленности. И посмотреть есть на что! Огромная территория из лавандовых полей, садов и кустарников. Более того, здесь сформирована полная производственная цепочка по выращиванию различных культур. Имеются цеха по переработке продукции и склады для их хранения. Ну и, конечно же, как это принято во всем Китае, созданы условия для туристов. Гостевые дома, отель с рестораном с видом на красиво оформленные пруды, вода из которых как раз используется для полива полей.

Кстати, в свое время власти Синьцзяна при использовании капельного орошения ввели оплату специальных пособий для крестьян за каждый му (667 м² - прим. ред.) угодий. Об этом нам поведали при посещении села Узун-Булак, где преимущественно проживают народ сибо и казахи. Как нам рассказала секретарь местного парткома Янь Янь, раньше жители этого села проживали в горах, в не очень хороших условиях. Но потом были переселены сюда по государственной программе помощи бедным.

Теперь в селе Узун-Булак созданы все условия для более чем безбедного существования, которым, пожалуй, могут позавидовать многие сельхозпроизводители мира. Добротные дома, асфальтированные дороги, поликлиника, школа и даже детский центр, в котором дети посещают различные кружки. Есть даже музей, который рассказывает историю происхождения села.

Что касается заработка, то здесь реально можно позавидовать. Животноводы имеют собственные пастбища. Им построили сараи для зимовок и места для хранения сена. В итоге к концу 2023 года годовая численность поголовья скота достигла 16,8 тысячи. А показатель годовой продажи составил более 9,9 тысячи голов. Общий доход от животноводства достиг 11,1 миллиона юаней.

Также местные крестьяне имеют земельные участки для выращивания различных культур и опять же с использованием капельного орошения. Иногда фермеры объединяют свои участки для совместного производства. Кстати, и на улицах этого села деревья поливаются исключительно только таким способом, что, впрочем, перестало нас удивлять после посещения уже нескольких населенных пунктов. Здесь это быстро становится обыденностью.

Еще при селе имеется промышленный парк с заводами, где и работают многие местные жители. То есть они имеют возможность зарабатывать сразу в нескольких местах.

Но и это не предел. Как и везде в Синьцзяне в селе Узун-Булак также активно развивается туризм на основе местной культуры. Здесь мы увидели и это стало для нас самым ощутимым и зримым свидетельством того, что местная культура и быт не только не находятся в загоне, а, наоборот, делается все возможное для их развития. Девушки и мужчины в национальных казахских костюмах, музыка и кухня – все создавало ощущение, что находишься в одном из сел Казахстана. Даже дома разрисованы настенной живописью с элементами национальной культуры.

Ну и вишенкой на торте стало посещение местного гостиничного комплекса с рестораном. Где еще можно увидеть, чтобы при обычном селе был целый современный отель с не менее современным сервисом!

В другом селе Сулакун мы также воочию убедились, насколько в Синьцзяне активно поддерживают сельхозпроизводителей. С помощью различных государственных программ создаются всевозможные условия для роста их благосостояния. Как говорится, есть с кого брать пример.