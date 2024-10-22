ЕАБР: Рост ВВП в КР обеспечила торговля и сельское хозяйство

Рост ВВП Кыргызстана ускорился до 8,4% в январе – сентябре 2024 года после 6,6% в январе-августе. Большую часть роста обеспечил строительный сектор, внутренняя торговля и сельское хозяйство. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре ЕАБР.

Как отмечают аналитики банка, высокая потребительская активность сопровождается ростом реальной заработной платы, чистого притока денежных переводов и потребительского кредитования.

"Положительная динамика сельского хозяйства сформировалась в условиях многоводья в мае – сентябре 2024 года, после прошлогоднего маловодья. Объем промышленного производства вырос на 4,2% г/г в январе – сентябре после 0,7% в январе – августе. Положительное влияние на динамику показателя оказало снижение темпов производства основных металлов до 6,7% в январе – сентября с 12,9% в январе – августе. Сокращение выпуска в добывающих отраслях продолжило сдерживать экономическую активность", - говорится в обзоре.

Профицит государственного бюджета составил 5,5% ВВП в январе – июле (1,2% ВВП годом ранее).

"Доходы выросли на 21,1%, что обеспечено в большей степени увеличением поступлений НДС на импортные товары. Рост неналоговых платежей в бюджет на 7,0% сформирован за счет повышения доходов от собственности и процентов на 6,3%. Рост расходов на 8,9% преимущественно связан с увеличением трат на цели развития экономики (в 2,5 раза). В соответствии с Основными направлениями фискальной политики КР на 2025–2029 годы профицит государственного бюджета ожидается на уровне 0,9% ВВП по итогам нынешнего года", - добавляют аналитики ЕАБР.