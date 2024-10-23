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В КР выгоднее выращивать масличный лен и сорго суданский гибрид

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- Светлана Лаптева
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Департаментом по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР на базе семеноводческого хозяйства "КИРБИ" в Аламудунском районе был организован демонстрационный посев масличного льна на площади 50 га, сорго суданского гибрида 15 га, гороха 2 сорта по 3 га, проса на площади 30 га. Также было организовано производство семян моркови на 12 га и лука на 2 га, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате:

- Масличный лен обеспечил урожайность 2,1 тонн семян с 1/га, затраты составили 30 тыс. сом на 1/га, стоимость 1 тонны - 60 тыс. сомов, прибыль с 1/га составила 96 тыс. сомов.

- Сорго суданский гибрид обеспечил урожайность зеленной массы 100 тонн с 1/га, затраты на 1/га составили 50 тыс. сом, стоимость 1 тонны – 3000 сом, прибыль с 1/га составила 250 тыс. сомов.

- Сорта гороха Ракета и Тренди обеспечили урожайность 2,5 тонны с 1/га, затраты на 1/га составили 40 тыс. сом, стоимость 1 тонны – 35 тыс. сом, прибыль с 1/га составила 47,5 тыс. сомов.

- Просо желтое обеспечило урожайность зерна 3 тонны с 1/га, затраты на 1/га составили 25 тыс. сом, стоимость 1 тонны – 25 тыс. сом, прибыль с 1/га составила 50 тыс. сомов.

- Семян моркови было получено 213 кг. с 1/га, затраты на 1/га составили 158417 сом, стоимость 1/кг – 1100 сомов, прибыль после вычета расходов из общего дохода с 1 га площади составила 75883 сомов.

- Семян лука было получено 70,6 кг. с 1/га, затраты на 1/га составили 184046 сомов, стоимость 1/кг – 2800 сомов, после вычета расходов из общего дохода с 1 га чистая прибыль составила 13 634 сомов.

По итогам эксперимента было отмечено, что наиболее доходными культурами оказались масличный лен, сорго суданский гибрид и семена моркови. Эти культуры рекомендованы к дальнейшему выращиванию в условиях Кыргызстана для повышения рентабельности сельскохозяйственного производства, отмечает ведомство.


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URL: https://www.vb.kg/440318
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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