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Граждане Кыргызстана имеют право на бесплатные лабораторные исследования

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- Бакыт Басарбек
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Фонд обязательного медицинского страхования напоминает всем гражданам о праве на бесплатные лабораторные исследования в Центрах семейной медицины по всей стране, сообщает пресс-служба ФОМС.

В рамках Программы государственных гарантий каждый гражданин Кыргызстана, имеющий приписку в Центре семейной медицины и направление от семейного врача на проведение лабораторных анализов, может бесплатно пройти базовые лабораторные исследования. В этот перечень входит 12 видов лабораторных исследований, включая анализы крови, мочи и другие. Эти услуги предоставляются как в городских, так и в областных и районных медицинских учреждениях.

Если гражданин является застрахованным, ему дополнительно предоставляется 40 видов бесплатных лабораторно-диагностических исследований, а также скидка 50% на рентгенографию и УЗИ.

Чтобы воспользоваться данным правом, граждане могут обратиться к своим семейным врачам. После осмотра и консультации врач выпишет направление в лабораторию. Специалисты проведут необходимые анализы, а результаты помогут врачам своевременно выявить возможные заболевания и начать лечение на ранних стадиях.

ФОМС рекомендует всем гражданам активно пользоваться своими правами на медицинское обследование, особенно в сезон простудных заболеваний и роста вирусных инфекций. Регулярное проведение лабораторных исследований позволяет следить за состоянием здоровья, что особенно важно для людей с хроническими заболеваниями.

Подробную информацию о перечне доступных услуг и условиях можно получить, позвонив на круглосуточную горячую линию 113 Фонда ОМС. Звонки со всех операторов бесплатные.


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URL: https://www.vb.kg/440323
Теги:
ФОМС, Кыргызстан
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