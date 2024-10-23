Судью Ленинского райсуда Нурлана Кенжебаева оштрафовали за взятку

Бишкекский городский суд 17 сентября вынес решение в отношении судьи Ленинского районного суда Кенжебаева Нурлана Торобаевича.

Как сообщили 22 октября редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе горсуда, приговор первой инстанции оставлен в силе.

Кенжебаев был задержан в апреле 2023 года по факту вымогательства и получения $2000 долларов за принятие положительного решения по уголовному делу. Также были задержаны консультант судьи Ш.Ч.Т. и близкий друг судьи Т.М.Ш., выступавшие в качестве посредников.

По версии ГКНБ, переводимые деньги от обвиняемых получали родной племянник и его сестра.

5 сентября 2023 года было возбуждено второе уголовное дело в отношении Кенжебаева по признакам преступления, предусмотренного ст. 342 и ст.343 ("Вымогательство и получение взятки") УК КР.

Президент Садыр Жапаров указом от 10 октября 2023 года №257 временно отстранил Кенжебаева от должности судьи местного суда, а 16 октября он был заключен под стражу в СИЗО ГКНБ.

26 апреля Первомайский районный суд вынес приговор Кенжебаеву. Его оправдали по ст.41 ч.2 и ст.343 ч.2 п.1,2 ("Организация вымогательства взятки в крупном размере должностным лицом") УК КР за отсутствием в его действиях состава преступления, но признали виновным ст.41 ч.2 и ст.342 ч.3 п.2 ("Организация получения взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение") УК КР.

Кенжебаева приговорили к выплате штрафа в размере 2 млн сомов в доход государства. С учетом длительного содержания под стражей обвиняемому смягчили наказание и оштрафовали на 1 млн сомов.

В дальнейшем Совет судей 16 октября внес предложение президенту о досрочном прекращении полномочий судьи Ленинского районного суда Нурлана Кенжебаева. Такое решение было принято в связи со вступлением в силу приговора, вынесенного в отношении Кенжебаева.

Источник: akipress