Российские и белорусские ученые придумали модуль для очистки воды

Специалисты Пензенского государственного университета вместе с коллегами из белорусского Полесского государственного университета и Белорусского государственного технологического университета создали безреагентную технологию водоподготовки, а также очистки сточных вод.

Отмечается, что метод основан на применении электрохимических модулей. Изобретение поможет очищать воду более безопасно, эффективно и экономично.

В Минобрнауки РФ заметили, что реагентами чистить воду дорого и не всегда безопасно, чего нельзя сказать об электрохимическом методе. Также минусом реагентной очистки является частичное выпадение осадка в воду, что при накоплении в организме способствует развитию патологий.