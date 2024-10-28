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Российские и белорусские ученые придумали модуль для очистки воды

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- Светлана Лаптева
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Специалисты Пензенского государственного университета вместе с коллегами из белорусского Полесского государственного университета и Белорусского государственного технологического университета создали безреагентную технологию водоподготовки, а также очистки сточных вод.

Отмечается, что метод основан на применении электрохимических модулей. Изобретение поможет очищать воду более безопасно, эффективно и экономично.

В Минобрнауки РФ заметили, что реагентами чистить воду дорого и не всегда безопасно, чего нельзя сказать об электрохимическом методе. Также минусом реагентной очистки является частичное выпадение осадка в воду, что при накоплении в организме способствует развитию патологий.


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URL: https://www.vb.kg/440372
Теги:
Беларусь, вода, Россия
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