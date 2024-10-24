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Как оформить полис ОМС для ребенка с иностранным гражданством

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На горячую линию 113 Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) поступил звонок от гражданки Казахстана с вопросом о получении полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) для ее ребенка, гражданина этой страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, для приобретения полиса ОМС необходимо выполнить следующие шаги:

1. Получение персонального идентификационного номера (ПИН) для всех детей до 18 лет:

- Обратиться в Центр обслуживания населения (ЦОН) с документами: свидетельством о рождении ребенка (даже если ему уже выдан паспорт) и копией паспорта одного из родителей.

2. Приобретение полиса ОМС:

- Полис можно купить по цене для иностранного гражданина: на 12 месяцев - 11 910 сомов, на 6 месяцев - 5 955 сомов. Это можно сделать через мобильные приложения (МБанк, Меgа Pay) или в терминалах (Pay 24 Quickpay и др.), а также в банках.

3. Приписка ребенка в Центр семейной медицины (ЦСМ):

- Необходимо зарегистрировать ребенка в Центре семейной медицины, чтобы получить доступ к медицинским услугам и льготным лекарственным средствам.

Обратите внимание, что полис начинает действовать через 5 календарных дней после его оформления. После приобретения полиса ребенку присваивается статус застрахованности, что дает право на получение медицинских услуг как на амбулаторном уровне в Центрах семейной медицины, так и в государственных стационарах, а также доступ к льготным лекарственным средствам в рамках Программы государственных гарантий.

Если у вас есть дополнительные вопросы, вы можете обратиться на горячую линию ФОМС по номеру 113 для получения более подробной информации.

Справка: Застрахованным детям до 16 лет, а также учащимся до 18 лет, медицинские услуги в ЦСМ предоставляются бесплатно, включая льготные лекарства со скидкой до 50%. При плановой госпитализации в стационар (больницу) детям до 6 лет медицинские услуги бесплатны. Детям от 6 до 16 лет, в том числе учащимся до 18 лет, требуется сооплата среднего уровня. Важно! Для получения услуг необходимо быть приписанным в ЦСМ, иметь направление от семейного врача и свидетельство о рождении или ID-карту.


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URL: https://www.vb.kg/440383
Теги:
дети, Кыргызстан, здоровье, ФОМС
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